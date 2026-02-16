«Мы не против»: политолог о роли России в переговорах по Ирану

Россия готова к диалогу по урегулированию отношений между Соединенными Штатами и Ираном, однако инициативы Москвы вряд ли найдут отклик среди сторонников силового решения конфликта из Белого дома, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф сейчас перегружен, курируя одновременно украинский и иранский треки, из-за чего подвижек по этим направлениям пока не наблюдается.

На плечах Уиткоффа держатся оба трека: переговоры и с Ираном, и с Россией. Однако дополнительная нагрузка не привела к подвижкам. Наоборот, в какой-то степени это ограничивает его возможности. Ему приходится разрываться. Я думаю, что тема Ирана будет обсуждаться с нами. В РФ неоднократно указывали на то, что мы не против предоставить миротворческие услуги. Москва надеется оказать влияние на Вашингтон, чтобы приостановить, или полностью предотвратить сценарий полномасштабной войны [с Тегераном]. Я не уверен, что на текущий момент ястребам в Белом доме интересны наши предложения, хотя мы уже неоднократно говорили об этом американской стороне, — пояснил Дудаков.

Ранее пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что в случае военного конфликта с США Иран выйдет победителем. По его словам, афганские силы выразили готовность оказать ближневосточной стране посильную помощь. Моджахед подчеркнул, что Кабул не является сторонником войн и эскалации напряженности.