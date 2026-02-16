Спутники засняли уникальное природное явление на Финском заливе

Аномальные февральские холода привели к редкому природному явлению — акватория Финского залива покрылась сплошным льдом впервые более чем за десятилетие, сообщила пресс-служба ИКИ РАН. Институт опубликовал уникальные спутниковые снимки.

Снимки, сделанные 14 февраля со спутника JPSS1, наглядно демонстрируют, что лед сковал восточную и центральную части залива. Образование сплошного ледового массива в этот период не наблюдалось последние десять лет.

Еще более детальную картину удалось получить с российского спутника «Метеор-М» № 2-4. Специалисты ИКИ РАН с помощью системы ВЕГА-Science обработали изображения и рассмотрели не только ледовые поля, но и каналы, оставленные проходящими судами. На снимках в ложных цветах лед и открытая вода видны с максимальной контрастностью.

В Петербурге морозная погода держится уже несколько недель. По оценкам синоптиков, нынешняя зима входит в число самых холодных за последние годы.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце утром 16 февраля произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Там отметили, что событие не представляет для Земли никакой опасности.