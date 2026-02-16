Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 15:11

Спутники засняли уникальное природное явление на Финском заливе

ИКИ РАН опубликовал спутниковые снимки покрывшегося льдом Финского залива

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аномальные февральские холода привели к редкому природному явлению — акватория Финского залива покрылась сплошным льдом впервые более чем за десятилетие, сообщила пресс-служба ИКИ РАН. Институт опубликовал уникальные спутниковые снимки.

Снимки, сделанные 14 февраля со спутника JPSS1, наглядно демонстрируют, что лед сковал восточную и центральную части залива. Образование сплошного ледового массива в этот период не наблюдалось последние десять лет.

Еще более детальную картину удалось получить с российского спутника «Метеор-М» № 2-4. Специалисты ИКИ РАН с помощью системы ВЕГА-Science обработали изображения и рассмотрели не только ледовые поля, но и каналы, оставленные проходящими судами. На снимках в ложных цветах лед и открытая вода видны с максимальной контрастностью.

В Петербурге морозная погода держится уже несколько недель. По оценкам синоптиков, нынешняя зима входит в число самых холодных за последние годы.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце утром 16 февраля произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Там отметили, что событие не представляет для Земли никакой опасности.
Финский залив
Ленобласть
Санкт-Петербург
морозы
спутники
