15 февраля 2026 в 18:04

Жители Одессы смогли вытащить призывников из машины «людоловов»

Жители Одессы помешали сотрудникам ТЦК провести мобилизацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Одессе произошли массовые столкновения между сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и местными жителями, пытавшимися сорвать процесс мобилизации, сообщило украинское издание «Страна.ua». Инцидент начался на одной из городских улиц, где прохожие и водители заблокировали выезд служебному автомобилю.

В ходе потасовки граждане начали бить по кузову машины, требуя освободить задержанных мужчин. Конфликт перерос в открытую драку, в ходе которой сотрудники ТЦК, которых также называют «людоловы», применили слезоточивый газ против толпы. Несмотря на сопротивление военных, участникам протеста удалось выломать двери автомобиля и вызволить мобилизованных.

Ранее одессит напал на представителя ТЦК во время рейда по выявлению уклонистов. Мужчина, остановленный для проверки документов, ударил военнослужащего ножом и скрылся. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск дебошира.

До этого украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что число жалоб на работу ТЦК увеличилось в 340 раз за четыре года. По его словам, в 2022 году в офис омбудсмена поступило всего лишь 18 обращений, а в прошлом году их количество достигло 6127 штук.

Одесса
Украина
драки
ТЦК
