20 ноября 2025 в 10:00

Закусочные бутерброды с селедкой: два варианта на новогодний стол! Эта вкуснятина улетает быстрее, чем бутерброды с икрой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Закусочные бутерброды с селедкой: два варианта на новогодний стол! Эта вкуснятина улетает быстрее, чем бутерброды с икрой. Закусочные бутерброды с селёдкой — быстрый и очень вкусный вариант закуски, который отлично подойдёт и для семейного ужина, и для праздничного стола. Возьмите несколько ломтиков ржаного или хлеба с отрубями и подсушите их в тостере или на сухой сковороде, чтобы получить хрустящую основу. Для классической намазки натрите 1 варёное яйцо и 1 свежий огурец, добавьте немного зелени (укроп, петрушка) и немного зелёного или репчатого лука, затем заправьте смесь майонезом до мягкой консистенции. Распределите намазку по ломтикам хлеба и выложите сверху кусочки малосольного филе сельди — столько, сколько требуется по вкусу. При желании украсьте небольшими веточками укропа.

Для второго варианта намазки натрите 1 небольшую варёную свёклу, смешайте её со 100 г творожного сыра и мелко нарезанным зелёным луком. Добавьте соль и перец по вкусу. Нанесите свекольно-сырную смесь на подсушенный хлеб и положите сверху небольшой кусочек малосольной сельди. Такая намазка не только ярко выглядит, но и отлично сочетается с рыбой. Оба варианта готовятся за 5–10 минут и всегда производят впечатление — питательные, яркие и очень аппетитные бутерброды, которые исчезают со стола первыми.

Ранее мы готовили брускетты со шпротами на Новый год по-новому. Превращаем простые продукты во взрыв вкуса за 5 минут.

Проверено редакцией
