08 февраля 2026 в 07:29

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 февраля: инфографика

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В ночь на 8 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА над территорией Брянской области, шесть БПЛА над акваторией Черного моря, четыре БПЛА над территорией Калужской области и один БПЛА над территорией Курской области», — рассказали в Минобороны.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

ПВО
БПЛА
Минобороны РФ
ВСУ
