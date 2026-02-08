Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026

Жители трех сел Сахалина ощутили землетрясение

МЧС: ощутимое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Охинском районе Сахалина

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press
На севере Сахалина произошло ощущаемое землетрясение. Подземные толчки магнитудой 4,4 были зарегистрированы в Охинском районе острова, сообщает МЧС России по региону.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Сейсмическое событие произошло 8 февраля в 11:06 по местному времени. Эпицентр располагался в 42 километрах юго-западнее села Москальво Охинского района. Глубина очага составила 13 километров.

Землетрясение ощущалось в населенных пунктах региона с силой до трех баллов. В частности, толчки почувствовали жители сел Москальво и Некрасовка, а также города Оха.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало, — уточняется в публикации.

Для проверки возможных повреждений оперативные группы администрации муниципалитета и пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений. Все экстренные службы работают в штатном режиме.

Ранее замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь рассказала, что землетрясение произошло в сейсмически активном районе Крыма. Перед этим в акватории Азовского моря, примерно в 80 километрах от Керчи, было зафиксировано землетрясение магнитудой до 4,8, на побережье ощущались толчки интенсивностью 4–5 баллов.

