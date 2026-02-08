Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 07:32

Приемный сын Сырского рассказал о своих отношениях с отчимом

Приемный сын Сырского заявил, что не сохраняет связь с отчимом

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Иван заявил, что давно не поддерживает связь с отчимом, пишет РИА Новости. На данный момент мужчина проживает в Австралии.

Иван жил в семье украинского военачальника до своего совершеннолетия, пока родители не развелись. После развода он вместе с матерью и братом переехал на постоянное место жительства в Австралию. При этом родители главнокомандующего ВСУ буквально «прокляли» своего внука за решение и оппозиционные взгляды по отношению к Киеву и украинским властям.

Нет, не общаюсь. Вообще. Давно, — ответил Сырский на вопрос, сохраняет ли связь с отчимом.

В марте 2024 года Иван Сырский обратился к президенту России Владимиру Путину. Он попросил рассмотреть вопрос о предоставлении ему гражданства Российской Федерации.

Ранее Иван Сырский допускал, что власти Киева откажутся от главнокомандующего ВСУ, как только перестанут нуждаться в его услугах. По мнению мужчины, прозвища Мясник и Генерал-200, которые дали украинскому главкому за многочисленные потери, отражают жесткость и хладнокровие военачальника при исполнении полученных приказов.

Приемный сын Сырского рассказал о своих отношениях с отчимом
