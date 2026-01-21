Трамп повторно вылетел в Швейцарию после возвращения борта в США

Трамп повторно вылетел в Швейцарию после возвращения борта в США AFP: Трамп вылетел в Цюрих на новом самолете

Президент США Дональд Трамп вылетел в Цюрих после того, как его борт вернулся на авиабазу Эндрюс из-за технической неисправности, сообщило агентство AFP. Глава государства пересел на воздушное судно меньшего размера.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президентский самолет Air Force One вернулся на аэродром после вылета в Давос из-за выявленной неисправности. Отмечается, что после взлета экипаж обнаружил незначительные неполадки с электричеством.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевских властей Родион Мирошник заявил, что Трамп одним своим заявлением отодвинул Украину на второй план на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ожидалось, что украинский президент Владимир Зеленский выступит на мероприятии 20 января, но позднее стало известно, что его речь отменили.

Кроме того, стало известно, что Трамп проведет 21 января в Давосе закрытую встречу с главами крупнейших компаний. На мероприятии будут присутствовать гендиректоры фирм, связанных с криптовалютой, консалтингом и предоставлением финансовых услуг.