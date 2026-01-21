Атака США на Венесуэлу
В Финляндии решили попрощаться с XIX веком

В Финляндии решили прекратить работу стационарных телефонов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Крупнейший телекоммуникационный оператор Финляндии Elisa с конца июня прекратит обслуживание стационарных телефонов, сообщает газета Helsingin Sanomat. У компании оставалось несколько тысяч клиентов, включая бизнес и частных лиц, число которых неуклонно сокращалось, и этой весной с ними свяжутся для отключения услуги.

В настоящее время проводные аппараты могут использоваться как факсы, коммутаторы или телефоны в лифтах. Другие крупные операторы страны, Telia и DNA, также завершают поддержку такой связи. Это означает конец эпохи стационарной телефонии в стране, которая началась еще в XIX веке.

Ранее продавец электроники из Ливии получил партию телефонов Nokia, заказанных им еще в 2010 году. Причиной многолетней задержки стала гражданская война, вспыхнувшая в 2011 году, и последовавший за ней развал государственных и транспортных систем. Несмотря на то что отправитель и адресат находились в одном городе, груз почти полтора десятилетия пролежал на складе в Триполи из-за паралича таможенных служб, разрушенных логистических маршрутов и отсутствия координации между ведомствами, что фактически привело к его исчезновению из официального учета.

