21 января 2026 в 09:21

Стало известно, где и когда пройдет прощание с актером Марфиным

Прощание с актером Марфиным пройдет 21 января в Москве и 26 января в Тольятти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прощание с актером Дмитрием Марфиным пройдет 21 января в Москве, а затем 26 января в Тольятти, сообщила ТАСС пресс-служба театра «Дилижанс». В учреждении отметили, что 25 января в тольяттинской церкви во имя святителя Тихона состоится отпевание артиста.

Прощание в Москве состоится ‎21 января в 13:00 по адресу: ГБУЗ «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», 1-й Коптельский переулок, 5, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Марфин, известный по ролям в сериалах «След», «Девушки с Макаровым», «Кулагины», «Невский» и «СашаТаня», ушел из жизни в возрасте 47 лет. Артист умер на остановке в Тольятти, у него оторвался тромб. Марфин начал карьеру в киноиндустрии в 2006 году. В его фильмографии — роли не только в уже названных сериалах, но и в таких известных проектах, как «Свои», «Шеф. Возвращение».

До этого сообщалось, что американский актер Джеймс Рэнсон скончался в возрасте 46 лет. Тело нашли в его собственном доме в Лос-Анджелесе. Правоохранительные органы, осмотревшие место, не обнаружили никаких признаков насильственной смерти.

