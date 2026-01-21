Российский хоккеист вновь «сотворил чудо» в матче НХЛ Кучеров сделал хет-трик из голевых передач в матче НХЛ с «Сан-Хосе»

Российский нападающий клуба «Тампа» Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ. Его команда на домашнем льду со счетом 4:1 обыграла «Сан-Хосе».

После этой игры Кучеров заработал 73 очка за сезон (24 гола и 49 результативных передач). Благодаря этому он поднялся на третье место в списке бомбардиров лиги. Он обошел канадского нападающего «Сан-Хосе» Маклина Селебрини, у которого 72 очка.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска из 23 и был признан второй звездой этой встречи. Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров справился с 16 бросками из 19.

«Тампа» в настоящее время возглавляет Атлантический дивизион, набрав 66 очков после 48 проведенных матчей. «Сан-Хосе» занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 53 очка после 49 встреч.

Ранее нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу его команды. Теперь в активе российского игрока 11 шайб и 15 голевых передач, набранных в 43 матчах.