Готовим идеальный фарш для домашних пельменей: все секреты и советы

Домашние пельмени начинаются не с теста, а с правильно замешанного фарша, который дарит тот самый легендарный бульон внутри каждой штучки. Если соблюсти верные пропорции и добавить секретные ингредиенты, ваше блюдо станет настоящим кулинарным событием для всей семьи.

Возьмите 400 г говяжьей вырезки и 400 г свинины с небольшим количеством жира. Пропустите мясо через мясорубку с крупной или средней решеткой, чтобы сохранить текстуру и сочность каждого волокна.

Очистите 2 крупные луковицы и превратите их в однородную кашицу с помощью блендера или самой мелкой терки. Именно луковый сок делает начинку невероятно нежной, поэтому никогда не жалейте этого овоща в рецепте. Измельчите 2 зубчика чеснока и добавьте их к мясной массе для пикантного аромата. Всыпьте 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. свежемолотого черного перца. Теперь налейте в миску 80 мл ледяной воды или добавьте такое же количество колотого льда. Тщательно вымешивайте фарш руками в течение 5 минут, пока он не станет однородным и слегка липким. Обязательно уберите готовую массу в холодильник на полчаса. За это время специи полностью раскроются, а мясо впитает в себя всю влагу. После этого приступайте к лепке, и вы сразу почувствуете, насколько податливым и ароматным стал ваш продукт.

Совет: для особой изысканности добавьте в фарш 1 ст. л. жирных сливок, это придаст мясу благородный сливочный оттенок и сделает его еще мягче.

Читайте также: как приготовить идеальное тесто для пельменей? Делимся секретами!