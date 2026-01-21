Казахстан объявил о масштабных политических переменах Президент Токаев заявил о подготовке к политическому транзиту в Казахстане

В Казахстане началась подготовка масштабной конституционной реформы, предполагающей транзит власти, заявил 20 января на заседании Национального курултая в Кызылорде президент Касым-Жомарт Токаев. Планируется внесение поправок более чем в 40 статей основного закона страны.

Фактически мы намерены сделать шаг, сопоставимый с принятием новой конституции. Реализацией этой реформы займется Конституционная комиссия, куда войдут 100 человек, — сказал президент.

Ключевыми нововведениями станут замена двухпалатного парламента на однопалатный и введение в стране поста вице-президента. Специальную комиссию возглавит председатель Конституционного суда Казахстана.

Ранее Токаев заявил, что слухи о подготовке масштабной парламентской реформы ради личных интересов президента не соответствуют действительности. Он назвал фантазией утверждения о том, что цель изменений — усиление роли спикера парламента. Глава государства напомнил, что придерживается концепции «Сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство», которую сформулировал восемь лет назад.

До этого стало известно, что Казахстан стал участником нового международного объединения после приглашения президента США Дональда Трампа. Токаев войдет в состав Совета мира по сектору Газа. Власти республики заявили, что готовы вносить вклад в установление устойчивого мира на Ближнем Востоке и стремятся укреплять международную стабильность.