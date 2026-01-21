Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 09:06

Казахстан объявил о масштабных политических переменах

Президент Токаев заявил о подготовке к политическому транзиту в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

В Казахстане началась подготовка масштабной конституционной реформы, предполагающей транзит власти, заявил 20 января на заседании Национального курултая в Кызылорде президент Касым-Жомарт Токаев. Планируется внесение поправок более чем в 40 статей основного закона страны.

Фактически мы намерены сделать шаг, сопоставимый с принятием новой конституции. Реализацией этой реформы займется Конституционная комиссия, куда войдут 100 человек, — сказал президент.

Ключевыми нововведениями станут замена двухпалатного парламента на однопалатный и введение в стране поста вице-президента. Специальную комиссию возглавит председатель Конституционного суда Казахстана.

Ранее Токаев заявил, что слухи о подготовке масштабной парламентской реформы ради личных интересов президента не соответствуют действительности. Он назвал фантазией утверждения о том, что цель изменений — усиление роли спикера парламента. Глава государства напомнил, что придерживается концепции «Сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство», которую сформулировал восемь лет назад.

До этого стало известно, что Казахстан стал участником нового международного объединения после приглашения президента США Дональда Трампа. Токаев войдет в состав Совета мира по сектору Газа. Власти республики заявили, что готовы вносить вклад в установление устойчивого мира на Ближнем Востоке и стремятся укреплять международную стабильность.

Казахстан
реформы
конституция
СНГ
Касым-Жомарт Токаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора
Подросток проломил череп, катаясь на тюбинге во Владивостоке
Названы города, куда могут перенести ВЭФ из Давоса
Таксист почти до смерти избил пассажирку, которая отказала ему в сексе
Частный дом обрушился на хозяина в результате взрыва бытового газа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 января: где сбои в России
Алиев сообщил о запросе Армении на транзит через Азербайджан в Россию
Маск призвал отказаться от инновационных технологий, речь идет о ChatGPT
Смелая фотосессия 16-летней Анны Пересильд для рекламы вызвала споры в Сети
Мать Свечникова рассказала, чем найденное в Турции тело похоже на его сына
В Госдуме предложили увеличить компенсацию из-за стихийных бедствий
Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча
Россиянам дали советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду
Минобороны России заявило о наборе «дроновых солдат»
Поезд с пассажирами сошел с рельсов на юге Польши
Гладков описал обстановку в Белгородской области после атаки ВСУ
Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
В Европе допустили передачу Гренландии ради выгоды
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
«Смертный приговор»: аналитик предрек конец НАТО из-за Гренландии
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.