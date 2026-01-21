Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 08:57

Вторая леди США снова забеременела

Вторая леди США Уша Вэнс заявила о беременности четвертым ребенком

Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Вторая леди США Уша Вэнс вместе с мужем, американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом ожидает прибавление в семье. Как сообщается на ее странице в социальной сети Х, женщина беременна уже четвертым ребенком. УЗИ показало, что у пары родится мальчик.

Мы очень рады поделиться новостью о том, что Уша беременна четвертым ребенком. Уша и малыш чувствуют себя хорошо, и мы все с нетерпением ждем его появления на свет в конце июля, — говорится в сообщении.

Уше Вэнс 40 лет, ее супругу — 41 год. Они поженились в 2014 году в Кентукки на межконфессиональной церемонии бракосочетания. У Вэнсов трое детей: Эван (2017), Вивек (2020) и Мирабель (2021).

Ранее серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине фигуристка Александра Трусова приехала на съемки шоу «Ледниковый период» с пятимесячным сыном Михаилом. Это первый выход спортсменки в свет вместе с ребенком. Спортсменку поддержал ее партнер по шоу Иван Жвакин.

До этого актер Илья Глинников, известный по сериалу «Интерны», впервые стал отцом. Артист показал своего первенца и поздравил подписчиков с Крещением. Он поделился милым снимком, на котором держит на руках уже немного подросшего малыша.

США
Джей Ди Вэнс
дети
беременности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде предложили вернуть имя Ленина культурным объектам
«Как скот»: в Гренландии резко ответили Трампу на планы по покупке острова
Казахстан объявил о масштабных политических переменах
Трамп ответил, в каком свете он хочет войти в историю
Названы страны, куда россияне чаще летали на новогодних праздниках
Россиян предупредили, как изменятся цены на фитнес в 2026 году
Энберт назвал главных конкурентов российских фигуристов на Олимпиаде
Готовим идеальный фарш для домашних пельменей: все секреты и советы
Сбой произошел в работе крупного российского провайдера
Вторая леди США снова забеременела
Захарова высмеяла запрет Латвии освещать успехи россиян на Олимпиаде
Трамп повторно вылетел в Швейцарию после возвращения борта в США
Российские альпинисты застряли в одном из самых суровых мест на Земле
Лучшая птица в духовке! Как замариновать мясо идеально: просто и вкусно
Пожар в крупном ангаре в Ленобласти попал на видео
«Причинить боль»: Трамп жестоко наказал Макрона из-за Совета мира
Огонь охватил крупный металлический ангар в Ленобласти
Трамп поставил под сомнение верность НАТО
Трамп указал на наличие у США оружия, о котором никто не знает
Музкритик назвал дуэты, способные стать нонсенсом российской сцены
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.