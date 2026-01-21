Вторая леди США снова забеременела

Вторая леди США Уша Вэнс вместе с мужем, американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом ожидает прибавление в семье. Как сообщается на ее странице в социальной сети Х, женщина беременна уже четвертым ребенком. УЗИ показало, что у пары родится мальчик.

Мы очень рады поделиться новостью о том, что Уша беременна четвертым ребенком. Уша и малыш чувствуют себя хорошо, и мы все с нетерпением ждем его появления на свет в конце июля, — говорится в сообщении.

Уше Вэнс 40 лет, ее супругу — 41 год. Они поженились в 2014 году в Кентукки на межконфессиональной церемонии бракосочетания. У Вэнсов трое детей: Эван (2017), Вивек (2020) и Мирабель (2021).

