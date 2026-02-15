Средства ПВО отразили атаку 123 беспилотников за пять часов

Силы противовоздушной обороны России за пять часов нейтрализовали 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ над восемью регионами страны, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве пояснили, что атаки дронов происходили с 13:00 до 18:00.

В районе Москвы было сбито 15 БПЛА. Остальные дроны были подавлены в воздушном пространстве Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской и Владимирской областей.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 222 украинских беспилотника. Согласно предоставленным данным, все уничтоженные цели представляли собой беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион стал мишенью массированной атаки беспилотников, осуществленной ВСУ. В результате российские силы противовоздушной обороны и спецподразделения успешно нейтрализовали 120 аппаратов. Он отметил, что в операции по отражению налета участвовали мобильно-огневые группы «БАРС-Брянск», подразделения Министерства обороны и Росгвардия.