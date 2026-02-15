В России могут ввести «светофор» для продуктов

В России могут ввести «светофор» для продуктов Минпромторгу предложили маркировать вредные продукты разными цветами

Министру промышленности и торговли России Антону Алиханову предложили ввести цветовую маркировку продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и насыщенных жиров по принципу «светофора», сообщает РИА Новости. С инициативой выступила глава движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Цель инициативы – обеспечить гражданам понятную и быструю навигацию при выборе продуктов питания без введения запретительных мер и избыточного регулирования, — сказано в документе.

Там также пояснили, что в России потребление сахара превышает норму в четыре раза, а заболеваемость ожирением выросла на 52% за последние годы. Общественники просят создать рабочую группу с участием представителей Минпромторга, Минздрава, бизнеса и экспертов.

Тем временем врач-гастроэнтеролог Ольга Видякина рассказала, что поддержать организм, иммунитет и работу нервной системы в конце зимы поможет сбалансированное меню. По ее словам, нужно иметь хороший уровень «гормонов радости» — серотонина и дофамина, регулировать «гормон стресса» кортизол, получать витамины группы В, магний и антиоксиданты.