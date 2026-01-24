В Госдуме раскритиковали бизнесмена Полонского после интервью Собчак

Биография бизнесмена и экс-владельца Mirax Group Сергея Полонского является не лучшим примером для молодежи, выразил мнение NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, герой недавнего интервью журналиста Ксении Собчак был символом своей эпохи.

Сергей Полонский — это не просто еще один бизнесмен. Он один из символов своей эпохи. Владелец Mirax Group запомнился не только проектами, но и скандальными высказываниями и необычным образом жизни. Не человек, а герой экшена. Космическая подготовка в Звездном городке, приключения с участием полиции в Камбодже в 2010-х, свежая история с тюрьмой, но уже в Дубае, о которой Полонский рассказал в интервью Ксении Собчак. Все успевает, однако для молодежи это не лучший пример, скорее энциклопедия, как делать не надо, — заявил Толмачев.

Ранее Толмачев заявил. что обувной бренд Rendez-Vous не сделал выводов из скандала с «голой» вечеринкой, устроив шикарный праздник для инфлюэнсеров в Куршевеле. По его словам, подобные события никак не соотносятся с простыми россиянами.