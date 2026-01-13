Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 13:09

«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста

Тренер Царев: у Баринова есть характер и желание кому-то что-то доказать

Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В юношеском возрасте в команде «Мастер-Сатурн» Дмитрий Баринов не выделялся сумасшедшими задатками, но был очень интересным и нестандартным игроком, заявил NEWS.ru его бывший тренер Алексей Царев. По его мнению, у полузащитника сложится карьера в ЦСКА, а для «Локомотива» уход капитана станет большой потерей.

Баринов столько лет отдал «Локомотиву», можно сказать, [он] символ клуба. Сложно судить, какие были причины [его ухода]. Когда я около полугода тренировал Баринова, он был очень интересным и нестандартным мальчиком, не сказать, что у него были сумасшедшие задатки. Наверное, его лидерские качества развивались со временем. Тогда в «Мастер-Сатурн» был такой состав, что Дима не всегда попадал в основу. Это топовое училище, куда просто так не попадут. Здесь всегда помимо мастерства есть характер, желание кому-то что-то доказать, — отметил Царев.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива». Сумма трансфера составила €2 млн. Контракт подписан до конца сезона 2028/2029. Баринов уже прошел медосмотр в ЦСКА и отправится на первый тренировочный сбор с новой командой.

Полузащитник выступал за «Локомотив» с 2015 года. Он не сумел договориться о новом контракте с клубом. В составе «Локомотива» Баринов в 2018 году стал чемпионом России, также он трижды побеждал в Кубке страны. В его активе 23 матча за сборную России.

Локомотив
ЦСКА
РПЛ
тренеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство США заподозрили в обладании таинственным «супероружием»
Стали известны подробности ситуации с младенцами в новокузнецком роддоме
«Краник маленький». Месть Петросяну или пиар: о чем новый скетч Степаненко
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.