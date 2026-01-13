«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста

В юношеском возрасте в команде «Мастер-Сатурн» Дмитрий Баринов не выделялся сумасшедшими задатками, но был очень интересным и нестандартным игроком, заявил NEWS.ru его бывший тренер Алексей Царев. По его мнению, у полузащитника сложится карьера в ЦСКА, а для «Локомотива» уход капитана станет большой потерей.

Баринов столько лет отдал «Локомотиву», можно сказать, [он] символ клуба. Сложно судить, какие были причины [его ухода]. Когда я около полугода тренировал Баринова, он был очень интересным и нестандартным мальчиком, не сказать, что у него были сумасшедшие задатки. Наверное, его лидерские качества развивались со временем. Тогда в «Мастер-Сатурн» был такой состав, что Дима не всегда попадал в основу. Это топовое училище, куда просто так не попадут. Здесь всегда помимо мастерства есть характер, желание кому-то что-то доказать, — отметил Царев.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива». Сумма трансфера составила €2 млн. Контракт подписан до конца сезона 2028/2029. Баринов уже прошел медосмотр в ЦСКА и отправится на первый тренировочный сбор с новой командой.

Полузащитник выступал за «Локомотив» с 2015 года. Он не сумел договориться о новом контракте с клубом. В составе «Локомотива» Баринов в 2018 году стал чемпионом России, также он трижды побеждал в Кубке страны. В его активе 23 матча за сборную России.