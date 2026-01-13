Семин отреагировал на уход капитана «Локомотива» Баринова в ЦСКА Семин не считает неожиданностью уход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

В переходе капитана футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Баринова в ЦСКА нет ничего неожиданного, заявил NEWS.ru экс-тренер железнодорожников и сборной России Юрий Семин. По словам специалиста, футболист имеет право выбрать себе команду, где ему будет лучше.

Здесь нет ничего неожиданного. Насколько это правильное решение, покажет вторая часть чемпионата. Футболист, как и все люди, имеет право выбирать для себя команду, там где считают нужным. Кто должен стать новым капитаном «Локомотива»? На этот вопрос могут ответить только в клубе, — сказал Семин.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива». Сумма трансфера составила €2 млн. Контракт подписан до конца сезона 2028/2029. Баринов уже прошел медосмотр в ЦСКА и отправится на первый тренировочный сбор с новой командой.

Полузащитник выступал за «Локомотив» с 2015 года. Он не сумел договориться о новом контракте с клубом. В составе «Локомотива» Баринов в 2018 году стал чемпионом России, также он трижды побеждал в Кубке страны. В его активе 23 матча за сборную России, в трех из которых он выходил с капитанской повязкой.