20 января 2026 в 15:57

Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов

Рудковская осудила сына Бекхэмов за публичные обвинения родителей

Яна Рудковская Яна Рудковская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале осудила сына Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклина за публичные обвинения в адрес родителей и назвала его поведение вынесением сора из избы. Поводом стала публикация в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где он рассказал о давлении в семье и конфликтах после свадьбы с Николе Пельтц.

Сын Бекхэмов — принц Гарри номер два. Опять удар ниже пояса по семье, и снова публичный. Сор из избы и такие громкие слова, — написала Рудковская.

По словам продюсера, Бруклин обвинил родителей в постоянном давлении, однобоком освещении конфликта в СМИ и плохом отношении к его жене. Он рассказал, что Виктория в последний момент отказалась шить свадебное платье, а Дэвид не захотел встречаться с парой в Лондоне вне большого публичного мероприятия.

Ранее Бруклин официально уведомил родителей, что все общение должно происходить только через адвокатов. Этот шаг стал ответом на публикации СМИ, утверждавшие, что он находится под влиянием жены. Тогда Бруклин почувствовал, что родители игнорируют его желания и обсуждают все личное в публичном пространстве.

