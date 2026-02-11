Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 10:12

Художник проучил авиакомпанию за использование «детей на велосипеде»

Художник Захаревич подал иск к AirAsia из-за использования своего рисунка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Художник Эрнест Захаревич подал иск к авиакомпании AirAsia из-за использования его работ на борту самолета без разрешения, пишет The Guardian. Он сообщил, что перевозчик разместил на одном из своих самолетов его уличную фреску 2012 года «Дети на велосипеде».

Это было сделано без моего согласия, разрешения или лицензионных соглашений, — заявил художник.

В судебных материалах говорится, что Захаревич обратился к авиакомпании с требованием прекратить использовать его материалы. В документах также указано, что ответчики признали несанкционированное использование и воспроизведение работ истца. Примечательно то, что Захаревич еще в 2017 году вел переговоры с авиакомпанией по поводу заказа на создание художественного произведения на фюзеляже, но тогда сторонам не удалось договориться.

Ранее Московский городской суд утвердил мировое соглашение между композитором Алексеем Рыбниковым и Apple Music. До этого суд наложил запрет на скачивание и распространение песни «Бу-ра-ти-но». Всего под ограничения подпали 247 композиций.

художники
рисунки
авиакомпании
картины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В устроенной в канадской школе стрельбе нашли след брюнетки
Хакеры похитили тысячи откровенных снимков моделей
Минпромторг раскрыл судьбу бывших заводов Toyota и Volkswagen
На Урале задержали пристава за помощь бандитам
Названо самое востребованное лекарство у россиян в 2025 году
В Германии нашли мертвую украинку
«Намного хуже, чем раньше»: ВС РФ нашли уязвимость ВСУ под Запорожьем
Целая семья сгорела при пожаре в частном доме
Украинский скелетонист наплевал на запреты МОК
Ребенок случайно сжег BMW X5 почти за 3 млн рублей
Мощный шторм обрушился на Мадагаскар
Россиянам объяснили, почему не надо «копить» отпуск
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 февраля: удары по колоннам, роты трупов
В «Ленкоме» ответили, почему Богомолов мог уйти с поста и. о. ректора МХАТ
Крупная авиакомпания сообщила о возможной утечке данных клиентов
Сноубордист сломал шею на Олимпиаде
Литву уличили в капитуляции перед Россией
Костюшкин раскрыл свое отношение к хейтерам
Популярные онлайн-кинотеатры оштрафовали на 9,5 млн рублей из-за ЛГБТ
Воспитатель получила срок за запрет детям ходить в туалет
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.