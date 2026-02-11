Художник проучил авиакомпанию за использование «детей на велосипеде» Художник Захаревич подал иск к AirAsia из-за использования своего рисунка

Художник Эрнест Захаревич подал иск к авиакомпании AirAsia из-за использования его работ на борту самолета без разрешения, пишет The Guardian. Он сообщил, что перевозчик разместил на одном из своих самолетов его уличную фреску 2012 года «Дети на велосипеде».

Это было сделано без моего согласия, разрешения или лицензионных соглашений, — заявил художник.

В судебных материалах говорится, что Захаревич обратился к авиакомпании с требованием прекратить использовать его материалы. В документах также указано, что ответчики признали несанкционированное использование и воспроизведение работ истца. Примечательно то, что Захаревич еще в 2017 году вел переговоры с авиакомпанией по поводу заказа на создание художественного произведения на фюзеляже, но тогда сторонам не удалось договориться.

Ранее Московский городской суд утвердил мировое соглашение между композитором Алексеем Рыбниковым и Apple Music. До этого суд наложил запрет на скачивание и распространение песни «Бу-ра-ти-но». Всего под ограничения подпали 247 композиций.