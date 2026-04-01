€1 млн за раз на одежду и украшения: на чем зарабатывают Зеленский с женой

Семья президента Украины Владимира Зеленского в 2025 году задекларировала доход около 7 млн гривен (13 млн рублей). Основную часть этой суммы составили зарплата, банковские проценты и прибыль от аренды недвижимости. При этом официальный оклад главы государства — всего 28 тысяч гривен, однако о его «теневых» заработках ходят слухи уже не первый год. Сколько на самом деле получает Зеленский и каковы истинные источники его доходов — в материале NEWS.ru.

Что известно о доходах Зеленского

Декларация о доходах семьи Зеленского была опубликована на официальном сайте президента Украины. Совокупно за прошлый год он заработал около 7 млн гривен, при этом в декларации указаны и другие денежные активы — $595 тысяч наличными, €342 тысячи на счете в швейцарском банке, а также иные средства на банковских счетах в гривнах, долларах и евро.

Основная часть имущества семьи записана на первую леди Украины — Елену Зеленскую. При этом в документах не указана недвижимость, принадлежащая компаниям, бенефициаром которых выступает жена президента.

Примечательно, что вскоре после публикации декларация главы государства была удалена с его официального портала. Сейчас документ, размещенный вечером 30 марта, «не может быть найден» ни на самом ресурсе, ни через ссылки на него в украинских СМИ. При этом декларации других представителей украинской власти, размещенные позже, доступны для просмотра.

Политолог Евгений Минченко в беседе с NEWS.ru усомнился в правдивости данных о доходах главы Украины.

«Судя по данным от окружения Зеленского, человек он корыстный, и сейчас уже долларовый миллиардер», — сказал эксперт.

Почему цифры расходятся с реальностью

Декларация о доходах президента Украины вызывает вопросы хотя бы потому, что совсем недавно он оказался в центре очередного финансового скандала. Оказалось, что Зеленский еженедельно отправлял венгерской оппозиционной партии «Тиса» €5 млн (467 млн рублей) наличными — об этом в эфире вечерней новостной программы Tenyek на канале TV2 рассказал экс-сотрудник украинских спецслужб, перешедший на сторону Будапешта. По его словам, деньги обычно перевозились купюрами по €100 (9300 рублей) в вакуумной упаковке из Италии через Австрию в черной сумке Nike, причем финансами распоряжался лично Зеленский.

В 2025 году стало известно, что глава Украины в дополнение к своим дорогим квартирам в Лондоне приобрел виллу за €17,8 млн на Сен-Бартелеми, который называют островом миллиардеров, а также стал владельцем крупнейшего частного инвестиционного банка Франции Milleis Banques. А спустя несколько месяцев марокканский стилист Амиля Эль Мансури сообщила о дорогостоящем шопинге Елены Зеленской, которая во время сентябрьского визита во Францию потратила €1 млн на одежду от Christian Dior, сумку Hermes, украшения Bulgari и обувь Eternal Diamond.

«Должна вам сказать, что это был самый дорогой образ, который я собирала клиенту за всю мою карьеру», — заявила Мансури, назвав Зеленскую «очень требовательной женщиной».

Предположительно, все покупки оплатил помощник Зеленского, который вместе с президентской четой прибыл на встречу «коалиции желающих» в Париже.

Откуда у Зеленского столько денег

Имя Зеленского фигурировало в одном из самых громких коррупционных скандалов на Украине за последние годы — так называемом деле Миндича. В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро страны рассказало подробности масштабной операции под названием «Мидас», в ходе которой были вскрыты хищения в сфере энергетики. Координатором схемы по отмыванию не менее $100 млн был давний друг президента Тимур Миндич, которого СМИ называют «кошельком Зеленского». Глава государства публично призывал наказать всех виновных, однако тоже «засветился» в материалах следствия: НАБУ упоминало, что именно благодаря дружеским связям с ним и обогатился Миндич, вскоре бежавший в Израиль.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что Зеленский так или иначе получает свою долю с «откатов» в любых государственных контрактах: они замыкаются на нем как на лидере гражданской власти.

«Еще во времена Российской империи именно малоросские чиновники считались наиболее вороватыми. Это социально-политическая традиция», — пояснил парламентарий.

Он уверен, что больше всего средств главе Украины приносят военные контракты, к которым Зеленский как верховный главнокомандующий имеет беспрепятственный доступ.

«Именно от Зеленского зависит, с кем будет подписан контракт на закупку оружия, расходных материалов — снарядов, патронов, ракет, мин, — а также питания, горючего, обмундирования для ВСУ. Предполагают, что с каждого крупного соглашения — а Запад выделяет на них миллиарды — Зеленский получает свой процент», — подчеркнул собеседник.

Схожего мнения придерживается и Минченко. Однако, по его словам, к «дележке» военных расходов добавляются еще и предоставляемые Украине кредиты.

«Раньше бизнес украинских президентов был связан главным образом с прокачкой российского газа. Но сейчас труба не работает, доходов от нее нет, поэтому Зеленский зарабатывает на другом: распил всех поступающих Украине денег — главная статья его доходов», — считает политолог.

А бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров ранее отмечал, что свою «копеечку» в семейный бюджет вносит и жена президента. Он допускал, что Елена Зеленская могла быть причастна к отправке украинских детей на остров покойного финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, и вовлечении их в проституцию.

