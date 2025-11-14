На Украине раскрыли главную опасность «дела Миндича» для Зеленского «Страна.ua»: коррупционный скандал на Украине угрожает финансовой помощи от ЕС

Разрастающийся коррупционный скандал вокруг дела предпринимателя Тимура Миндича создает серьезные политические и финансовые риски для украинского руководства, пишет издание «Страна.ua». Наибольшую непосредственную угрозу представляет возможное сокращение объемов европейского финансирования на фоне обнародованных фактов.

Публикация информации о масштабных хищениях в высших эшелонах власти оказывает деморализующее воздействие на украинское общество. По мнению издания, особенно цинично это выглядит на фоне гибели тысяч военных на фронте и проблем с энергоснабжением в тылу, в то время как окружение президента Владимира Зеленского присваивает миллионы долларов.

Противники главы государства уже начали использовать скандал для заявлений о его моральной несостоятельности. Однако практические последствия этих заявлений проявятся лишь в долгосрочной перспективе.

Намного более серьезной является угроза сокращения финансовой поддержки со стороны Европейского союза. Как отмечает издание, западные СМИ уже сообщают, что скандал дал дополнительные аргументы противникам выделения Украине так называемого репарационного кредита в размере €140 млрд. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в резкой форме заявил, что не намерен направлять деньги европейских налогоплательщиков в страну, где средства разворовываются «военной мафией».

Позиция ключевых европейских стран выглядит противоречивой, поскольку они публично заявляют о неизменности поддержки Украины, но одновременно одобряют работу украинских антикоррупционных органов. Такая ситуация может побудить даже стойких сторонников Киева поставить продолжение финансирования в зависимость от кадровых и политических изменений в украинском руководстве, сказано в материале.

Ранее стало известно, что Миндич, известный как «кошелек» Зеленского, покинул территорию Украины в направлении Польши за четыре с половиной часа до проведения обысков в его жилище. Предприниматель пересек границу через контрольно-пропускной пункт «Грушев» в ночь на 10 ноября.