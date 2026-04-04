Награда от Бастрыкина, слухи о болезни, личная жизнь: где сейчас Лещенко

Награда от Бастрыкина, слухи о болезни, личная жизнь: где сейчас Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в 84 года продолжает блистать на сцене. Что известно о его карьере, личной жизни, здоровье и доходах?

Как прославился Лещенко

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. После окончания ГИТИСа служил в армии в Германии, как признавался сам артист. Сначала он служил в танковых войсках, «а затем в ансамбле песни и пляски».

Творческая карьера Лещенко началась в 1964 году в стажерской группе Театра оперетты. В 1070 году он стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Артист обрел широкую популярность в 70-е годы после исполнения песни «День Победы». Он гастролировал по всему Советскому Союзу, собирая стадионы.

За годы творчества Лещенко выпустил более 10 пластинок и альбомов. Среди его самых известных песен: «Соловьиная роща», «Родительский дом», «Прощай», «Не плачь, девчонка», «Надежда», «До свидания, Москва» и другие.

Что известно о личной жизни и здоровье Лещенко

Лев Лещенко женат во второй раз. Его первой женой была Алла Абдалова, с которой они познакомились в ГИТИСе. Брак распался, когда артист стал очень популярным. В программе «Секрет на миллион» Абдалова призналась, что трижды делала аборт во время их брака.

«Меня преследовали сомнения, будем ли мы вместе и дальше. Я его спросила: „Ты меня любишь? Если да, то рожу“. Он мне на это ничего не ответил. Вот я и пошла к акушерке. В другой раз опять спрашиваю его, что делать. А ему не до того. Он из Японии приехал, у него впечатления… Пробормотал что-то вроде „поступай, как хочешь“», — призналась она.

Лещенко и Абдалова развелись, когда он встретил на гастролях в Сочи Ирину Багудину.

«Я решил не откладывать неприятный разговор в долгий ящик, а прямо из аэропорта, где оставил Ирину, направился в Сокольники к Алле. Но вот щелкает замок, и Алла открывает дверь. Абсолютно без эмоций она выставила два моих чемодана на лестничную площадку и сказала: „Забирай свои вещи. Прощай, Лева“. И захлопнула дверь. Видимо, доброжелатели уже сообщили ей все подробности моих сочинских гастролей», — поделился артист в программе «Судьба человека».

Лещенко оформил брак с Багудиной в 1978 году. Супруги до сих пор вместе, детей у них нет. В декабре 2022 года певец опроверг информацию о наличии у него внебрачной дочери.

В августе 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что у Льва Лещенко выявили транстиретиновый амилоидоз (ATTR-амилоидоз). Болезнь вызвана сбоями в белковом обмене, что приводит к различным проблемам с сердцем. По информации источника, для лечения нужен дорогой препарат, но исполнитель получил его бесплатно.

В октябре 2025 года появилась информация, что Лещенко из-за больной спины отказался от сольных концертов, однако в беседе с NEWS.ru певец опроверг эту информацию и заверил, что не планирует покидать сцену.

«Ни о каком завершении карьеры в ближайшее время и не думаю», — заявил он.

Какие последние новости выходили о Льве Лещенко

Накануне издание KP.RU написало, что бизнес Лещенко принес за год выручку в 88 млн рублей.

По информации источника, Лев Валерьянович вошел в состав учредителей ООО «Домодедовский Инженерный Центр» в 2014 году.

Авторы публикации пишут, что в компании, занимающейся «вспомогательными услугами» для бизнеса, народный артист владеет половиной акций. Издание отмечает, что по итогам 2025 года выручка фирмы выросла почти на 9 млн рублей, прибыль центра составила 8,4 миллиона — это на 100 тысяч меньше, чем в 2024 году.

В феврале Гран-при VIII Международного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце» присудили музыкальной картине «О первой любви» режиссера Александра Ковалева, продюсером которой выступил Лев Лещенко.

Кроме того, 19 февраля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил Лещенко ведомственной медалью, сообщили в пресс-службе СК РФ. На торжественной церемонии также отметили государственными и ведомственными наградами отличившихся сотрудников, включая офицеров, подписавших контракт с Министерством обороны для участия в СВО.

«Председатель СК России вручил ведомственную медаль народному артисту РСФСР Льву Лещенко. Высоких наград удостоились и другие артисты, которых глава ведомства поблагодарил за духоподъемную творческую программу», — говорится в сообщении.

