В Иране призвали мировое сообщество определить позицию по Ближнему Востоку

Мировое сообщество должно определиться, какая из сторон на Ближнем Востоке на самом деле стремится к переговорам, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в соцсетях. Выбрать нужно из двух стран — Иран или Соединенные Штаты.
В тот самый момент, когда я обращаюсь с открытым письмом к американскому народу, на главу стратегического совета по внешней политике Ирана совершается покушение, в результате которого погибает его жена, — отметил президент, намекая мировому сообществу на верную позицию.
Иранский лидер не привел прямых доказательств причастности США к покушению. Пезешкиан призвал западные страны вынести свой вердикт. Он предложил миру самому рассудить, кто выступает за диалог, а кто поддерживает терроризм.
Ранее сообщалось, что США через страну-посредницу предложили Ирану прекратить огонь на Ближнем Востоке на двое суток. Агентство Fars со ссылкой на источник проинформировало, что Тегеран не только отклонил инициативу, но и нарастил интенсивность ударов. Предложение о перемирии поступило 2 апреля на фоне серьезных проблем у Вооруженных сил США, вызванных недооценкой военного потенциала Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон якобы ведет переговоры с «новыми, более разумными» властями Ирана.