В Иране призвали мировое сообщество определить позицию по Ближнему Востоку Президент Пезешкиан призвал мир решить, Иран или США выступают за диалог

Мировое сообщество должно определиться, какая из сторон на Ближнем Востоке на самом деле стремится к переговорам, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в соцсетях. Выбрать нужно из двух стран — Иран или Соединенные Штаты.

В тот самый момент, когда я обращаюсь с открытым письмом к американскому народу, на главу стратегического совета по внешней политике Ирана совершается покушение, в результате которого погибает его жена, — отметил президент, намекая мировому сообществу на верную позицию.

Иранский лидер не привел прямых доказательств причастности США к покушению. Пезешкиан призвал западные страны вынести свой вердикт. Он предложил миру самому рассудить, кто выступает за диалог, а кто поддерживает терроризм.

Ранее сообщалось, что США через страну-посредницу предложили Ирану прекратить огонь на Ближнем Востоке на двое суток. Агентство Fars со ссылкой на источник проинформировало, что Тегеран не только отклонил инициативу, но и нарастил интенсивность ударов. Предложение о перемирии поступило 2 апреля на фоне серьезных проблем у Вооруженных сил США, вызванных недооценкой военного потенциала Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон якобы ведет переговоры с «новыми, более разумными» властями Ирана.