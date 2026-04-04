04 апреля 2026 в 05:26

В Иране призвали мировое сообщество определить позицию по Ближнему Востоку

Президент Пезешкиан призвал мир решить, Иран или США выступают за диалог

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Мировое сообщество должно определиться, какая из сторон на Ближнем Востоке на самом деле стремится к переговорам, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в соцсетях. Выбрать нужно из двух стран — Иран или Соединенные Штаты.

В тот самый момент, когда я обращаюсь с открытым письмом к американскому народу, на главу стратегического совета по внешней политике Ирана совершается покушение, в результате которого погибает его жена, — отметил президент, намекая мировому сообществу на верную позицию.

Иранский лидер не привел прямых доказательств причастности США к покушению. Пезешкиан призвал западные страны вынести свой вердикт. Он предложил миру самому рассудить, кто выступает за диалог, а кто поддерживает терроризм.

Ранее сообщалось, что США через страну-посредницу предложили Ирану прекратить огонь на Ближнем Востоке на двое суток. Агентство Fars со ссылкой на источник проинформировало, что Тегеран не только отклонил инициативу, но и нарастил интенсивность ударов. Предложение о перемирии поступило 2 апреля на фоне серьезных проблем у Вооруженных сил США, вызванных недооценкой военного потенциала Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон якобы ведет переговоры с «новыми, более разумными» властями Ирана.

Врачи в России стабилизировали состояние отца Сырского
Более сотни рейсов задержаны в российском аэропорту из-за БПЛА
Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

