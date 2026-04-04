Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 06:00

Новый Жириновский предсказал войну в Иране. Кто он такой, что еще предвидит

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Война с Ираном, покушение на президента США Дональда Трампа, глобальный топливный кризис и крах мировой экономики — все это предсказал в своих онлайн-выступлениях американский пастор из Оклахомы Брэндон Биггс. Его «видения» на удивление точны и изобилуют деталями. Кто он такой, какие силы могут за ним стоять, откуда берутся его «пророчества» и чем они напоминают прогнозы Владимира Жириновского — в материале NEWS.ru.

Что предсказал пастор Биггс

1 июня 2025 года американский пастор Брэндон Биггс, ссылаясь на свои видения и «разговоры с богом», детально рассказал, как будет идти война США и Израиля с Ираном. Эта запись была опубликована на его официальном YouTube-канале.

«Я видел, как в ближайшие дни разразится великая война между Израилем и Ираном… Я говорил еще в январе (2025 года. — NEWS.ru), что видел, как американская ракета поразила гору, под которой находился подземный город... Это был очень мощный удар, и когда Израиль совершил его, я увидел, что он нанес Ирану серьезный ущерб — финансовый, ядерный и во всех других сферах», — заявил пастор.

Спустя две недели после этой речи Биггса началась 12-дневная война Израиля и Ирана, к которой присоединились и Штаты. Однако в той же «проповеди» пастор описал и другие события, которые больше напоминали ход нынешней операции американцев на Ближнем Востоке.

«Слышал, как Дух Господень говорил, что они отбросят их в каменный век. <…> Я видел, как цены на бензин и нефть взлетят до небес», — указал проповедник.

Словно вторя этим предсказаниям, Трамп в своем обращении к нации от 2 апреля заявил: «В ближайшие две-три недели мы нанесем по Ирану сокрушительные удары. Мы вернем их в каменный век, где им и место».

Биггс «напророчил» еще много событий, свидетелем которых якобы был в своих видениях. Это и топливные войны, и нефть по $200 за баррель, и жесточайший экономический кризис, в результате которого американская валюта обесценится вдвое, а также массовое обнищание населения, столкновения в США на грани гражданской войны и прочее.

Социолог, руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в беседе с NEWS.ru скептически отозвался о «способностях» Биггса и назвал его пророчества очевидными.

«Я не думаю, что он выдает инсайдерскую информацию: ничего инсайдерского в его словах нет. Просто нужно почитать действующую Стратегию нацбезопасности США, и все станет понятно. По ней все можно предсказать без всяких откровений», — пояснил эксперт.

Однако директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев придерживается иного мнения.

«Его пророчества можно было бы назвать очевидными, если бы он с поразительной точностью не описал покушение на Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании ровно за три месяца до события», — напомнил собеседник NEWS.ru.

Тогда Биггс утверждал, что «видел», как пуля прошла мимо головы Трампа так близко, что пострадала барабанная перепонка, и поделился другими деталями. Описанная им картинка совпала с реальностью на 100%.

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Кто такой пастор Биггс

Деталей биографии Биггса в открытых источниках нет. Со слов самого пастора, он живет в штате Оклахома — и это фактически все, что известно о его жизни.

Воробьев не исключает, что в прошлом проповедник мог проходить службу в американских вооруженных силах.

«Внешне он напоминает отставного американского военного», — заметил собеседник.

Политолог Александр Собянин в разговоре с NEWS.ru также обратил внимание на некоторые особенности в поведении «пророка».

«У него мимика оратора и проповедника, а психосоматика — военного специалиста», — указал эксперт.

Свои проповеди, совместные молитвы и беседы средней продолжительностью от часа до трех он регулярно выкладывает на YouTube, причем часто выступая вместе с женой. Почти все его видео записаны на сгенерированном искусственным интеллектом фоне с редкими выездами и роликами из машины или на фоне узнаваемых объектов. В последнем обращении, записанном три недели назад, он поделился, что ему и его семье поступает масса угроз, о чем пастора предупредили шерифы и люди из ФБР, поэтому он скрывает свои локации и всерьез опасается за свою жизнь и безопасность.

Как и кто кодирует будущие политические события

Собянин считает высказывания Биггса вовсе не пророчествами и не предвидением, а «кодированием» событий.

«Это работает так же, как новогодние обложки журнала Economist для европейцев или как мультсериал „Симпсоны“ для американцев. Речь не идет о предсказании деталей: на основании того, что написано и показано, и формируется реальность. Подобным образом давал „пророчества“ Владимир Жириновский, хотя, в отличие от Биггса, он просто был очень хорошим аналитиком», — пояснил он.

Так, например, покушение на Трампа могла спланировать определенная группа американских элит — именно их планы описал «пророк» Биггс. А пролет пули рядом с ухом Трампа был очень точным выстрелом, лишь «случайно» не попавшим в цель.

«То, что пастор — человек без биографии, который реально почти не оставляет никаких жизненных следов, может значить, что он участвует в кодировании непосредственно и прямо как представитель специальных служб», — пояснил эксперт.

Политолог Юрий Шевцов не исключает, что за «предсказателем» Биггсом стоит ключевая американская военная корпорация Palantir, занимающаяся ИИ-разработками.

«Существуют технологии, которые позволяют за короткое время давать огромное количество сценариев на основании анализа гигантского массива информации и потом выбирать для их реализации тот, который больше нравится. Технология эта дошла до такой степени совершенства, что ее используют под контролем США уже многие страны», — отметил он.

По словам Шевцова, это фактически «самосбывающиеся прогнозы»: идет программирование ситуации в мире, в том числе военно-политической и экономической.

«На такое могла бы решиться какая-то американская IT-корпорация — они там все очень тесно связаны с государственными институтами и властными группировками. А также в США очень влиятельны протестантские проповедники — достаточно вспомнить известную фотографию Трампа в Белом доме, где его благословляют на войну с Ираном. Именно поэтому программирование событий может идти через них», — заключил политолог.

США
Дональд Трамп
Иран
апокалипсис
мировой кризис
Антон Сидорчук
Павел Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.