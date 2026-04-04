Новый Жириновский предсказал войну в Иране. Кто он такой, что еще предвидит

Новый Жириновский предсказал войну в Иране. Кто он такой, что еще предвидит

Война с Ираном, покушение на президента США Дональда Трампа, глобальный топливный кризис и крах мировой экономики — все это предсказал в своих онлайн-выступлениях американский пастор из Оклахомы Брэндон Биггс. Его «видения» на удивление точны и изобилуют деталями. Кто он такой, какие силы могут за ним стоять, откуда берутся его «пророчества» и чем они напоминают прогнозы Владимира Жириновского — в материале NEWS.ru.

Что предсказал пастор Биггс

1 июня 2025 года американский пастор Брэндон Биггс, ссылаясь на свои видения и «разговоры с богом», детально рассказал, как будет идти война США и Израиля с Ираном. Эта запись была опубликована на его официальном YouTube-канале.

«Я видел, как в ближайшие дни разразится великая война между Израилем и Ираном… Я говорил еще в январе (2025 года. — NEWS.ru), что видел, как американская ракета поразила гору, под которой находился подземный город... Это был очень мощный удар, и когда Израиль совершил его, я увидел, что он нанес Ирану серьезный ущерб — финансовый, ядерный и во всех других сферах», — заявил пастор.

Спустя две недели после этой речи Биггса началась 12-дневная война Израиля и Ирана, к которой присоединились и Штаты. Однако в той же «проповеди» пастор описал и другие события, которые больше напоминали ход нынешней операции американцев на Ближнем Востоке.

«Слышал, как Дух Господень говорил, что они отбросят их в каменный век. <…> Я видел, как цены на бензин и нефть взлетят до небес», — указал проповедник.

Словно вторя этим предсказаниям, Трамп в своем обращении к нации от 2 апреля заявил: «В ближайшие две-три недели мы нанесем по Ирану сокрушительные удары. Мы вернем их в каменный век, где им и место».

Биггс «напророчил» еще много событий, свидетелем которых якобы был в своих видениях. Это и топливные войны, и нефть по $200 за баррель, и жесточайший экономический кризис, в результате которого американская валюта обесценится вдвое, а также массовое обнищание населения, столкновения в США на грани гражданской войны и прочее.

Социолог, руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в беседе с NEWS.ru скептически отозвался о «способностях» Биггса и назвал его пророчества очевидными.

«Я не думаю, что он выдает инсайдерскую информацию: ничего инсайдерского в его словах нет. Просто нужно почитать действующую Стратегию нацбезопасности США, и все станет понятно. По ней все можно предсказать без всяких откровений», — пояснил эксперт.

Однако директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев придерживается иного мнения.

«Его пророчества можно было бы назвать очевидными, если бы он с поразительной точностью не описал покушение на Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании ровно за три месяца до события», — напомнил собеседник NEWS.ru.

Тогда Биггс утверждал, что «видел», как пуля прошла мимо головы Трампа так близко, что пострадала барабанная перепонка, и поделился другими деталями. Описанная им картинка совпала с реальностью на 100%.

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Кто такой пастор Биггс

Деталей биографии Биггса в открытых источниках нет. Со слов самого пастора, он живет в штате Оклахома — и это фактически все, что известно о его жизни.

Воробьев не исключает, что в прошлом проповедник мог проходить службу в американских вооруженных силах.

«Внешне он напоминает отставного американского военного», — заметил собеседник.

Политолог Александр Собянин в разговоре с NEWS.ru также обратил внимание на некоторые особенности в поведении «пророка».

«У него мимика оратора и проповедника, а психосоматика — военного специалиста», — указал эксперт.

Свои проповеди, совместные молитвы и беседы средней продолжительностью от часа до трех он регулярно выкладывает на YouTube, причем часто выступая вместе с женой. Почти все его видео записаны на сгенерированном искусственным интеллектом фоне с редкими выездами и роликами из машины или на фоне узнаваемых объектов. В последнем обращении, записанном три недели назад, он поделился, что ему и его семье поступает масса угроз, о чем пастора предупредили шерифы и люди из ФБР, поэтому он скрывает свои локации и всерьез опасается за свою жизнь и безопасность.

Как и кто кодирует будущие политические события

Собянин считает высказывания Биггса вовсе не пророчествами и не предвидением, а «кодированием» событий.

«Это работает так же, как новогодние обложки журнала Economist для европейцев или как мультсериал „Симпсоны“ для американцев. Речь не идет о предсказании деталей: на основании того, что написано и показано, и формируется реальность. Подобным образом давал „пророчества“ Владимир Жириновский, хотя, в отличие от Биггса, он просто был очень хорошим аналитиком», — пояснил он.

Покушение на Дональда Трампа 13 июля 2024 года Фото: Xin Hua/Global Look Press

Так, например, покушение на Трампа могла спланировать определенная группа американских элит — именно их планы описал «пророк» Биггс. А пролет пули рядом с ухом Трампа был очень точным выстрелом, лишь «случайно» не попавшим в цель.

«То, что пастор — человек без биографии, который реально почти не оставляет никаких жизненных следов, может значить, что он участвует в кодировании непосредственно и прямо как представитель специальных служб», — пояснил эксперт.

Политолог Юрий Шевцов не исключает, что за «предсказателем» Биггсом стоит ключевая американская военная корпорация Palantir, занимающаяся ИИ-разработками.

«Существуют технологии, которые позволяют за короткое время давать огромное количество сценариев на основании анализа гигантского массива информации и потом выбирать для их реализации тот, который больше нравится. Технология эта дошла до такой степени совершенства, что ее используют под контролем США уже многие страны», — отметил он.

По словам Шевцова, это фактически «самосбывающиеся прогнозы»: идет программирование ситуации в мире, в том числе военно-политической и экономической.

«На такое могла бы решиться какая-то американская IT-корпорация — они там все очень тесно связаны с государственными институтами и властными группировками. А также в США очень влиятельны протестантские проповедники — достаточно вспомнить известную фотографию Трампа в Белом доме, где его благословляют на войну с Ираном. Именно поэтому программирование событий может идти через них», — заключил политолог.

