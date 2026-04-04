Соба со свининой — быстрый ужин в азиатском стиле. Получается сочнее, чем в ресторане

Соба со свининой — быстрый ужин в азиатском стиле. Получается сочнее, чем в ресторане

Соба со свининой — идеальный вариант, когда хочется чего-то насыщенного и ароматного, но без долгой готовки. Сочная свинина, яркие овощи и лапша, пропитанная соусами, — все получается сбалансированно и очень вкусно.

Продукты

Свинина (карбонад) — 300–400 г, лапша соба, лук — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., помидоры — 1–2 шт., чеснок — 2 зубчика, соус терияки, соус шрирача по вкусу, соль, перец, кунжут.

Ингредиенты

Свинину нарезаем тонкой соломкой и обжариваем на сильном огне до румяной корочки. Затем добавляем лук, нарезанный перьями, немного обжариваем и отправляем к мясу перец соломкой и помидоры, готовим все вместе пару минут, чтобы овощи остались сочными. В это время отвариваем собу до готовности.

К мясу добавляем терияки, немного шрирачи, соль, перец и измельченный чеснок. Перекладываем лапшу к мясу, вливаем немного бульона от нее и прогреваем все вместе, чтобы вкусы объединились. Перед подачей посыпаем кунжутом.

Полезный совет

Не переваривайте собу — слегка упругая лапша лучше держит форму и не превращается в кашу при смешивании с соусом.

