21 февраля 2026 в 10:20

Ленивые вареники с творогом: готовятся за 10 минут и исчезают так же быстро

Ленивые вареники: рецепт Ленивые вареники: рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда хочется чего-то домашнего, вкусного и сытного, а времени на лепку нет, на помощь приходят ленивые вареники. Здесь не нужно возиться с тестом и начинкой отдельно — все смешиваем в одной миске. Это идеальный завтрак для всей семьи.

Разомните вилкой 400 г творога. Вбейте к нему 1 яйцо, всыпьте пару ложек сахара (ориентируйтесь на свой вкус), щепотку соли и 1 ч. л. ванильного сахара. Хорошенько перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте 100–120 г муки, чтобы получилось мягкое, слегка липкое тесто. Не переборщите с мукой, иначе вареники выйдут жесткими.

Присыпьте стол мукой, выложите тесто и скатайте из него длинную колбаску толщиной 3–4 см. Нарежьте ее на небольшие подушечки шириной 1,5–2 см. Можно оставить их так, а можно слегка прижать вилкой для рисунка.

Вскипятите в кастрюле воду, подсолите ее. Аккуратно опустите вареники в кипяток и варите 2–3 минуты после того, как они всплывут. Вынимайте шумовкой, дайте стечь воде и сразу подавайте со сметаной, сливочным маслом, джемом или ягодами.

  • Совет: чтобы вареники получились особенно нежными, замените 2 ст. л. муки на манку и дайте тесту постоять 20 минут — манка набухнет и сделает текстуру воздушнее.

Читайте также: традиционные русские вареники — рецепт для тех, кто любит классику.

