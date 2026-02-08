Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026

Компания Маска выплатила $1 млн пользователю Х, который похвалил Гитлера

NBS News: соцсеть Х вручила автору-расисту $1 млн за победу в конкурсе

Американская компания X Corp. оказалась в центре скандала после объявления победителей конкурса по продвижению новой функции «Статьи», сообщает NBC News. Награда в размере $1 млн (77 млн рублей) ушла пользователю, в истории публикаций которого обнаружились расистские высказывания и комментарии, граничащие с поддержкой нацистской идеологии.

Условия конкурса строго запрещали публикацию материалов политического или религиозного характера. Однако по итогу более $2 млн (154,1 млн рублей) призового фонда были распределены преимущественно среди правых инфлюенсеров и анонимных аккаунтов.

Как выяснилось, победитель конкурса публиковал расистские сообщения, включая призывы к ужесточению иммиграционной политики и ксенофобские высказывания. Кроме того, в одном из постов он высказался в поддержку немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

Ранее сообщалось, что британские власти вместе с правительствами Австралии и Канады начали рассматривать возможность введения общего запрета на доступ к соцсети X. По данным источников, эти страны разделяют опасения премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

