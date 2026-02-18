Массовая авария стала причиной гибели нескольких человек DP: четверо человек погибли и 29 пострадали в массовом ДТП в Колорадо США

На юге Колорадо жертвами массовой аварии стали четыре человека, еще 29 получили ранения, передает The Denver Post. Столкновение на шоссе устроили более 30 автомобилей.

Причиной ДТП стали сильный ветер и плохая видимость на дороге. Медики доставили в больницы 29 пострадавших, еще десять человек отделались легкими повреждениями.

В общую аварию также попал пикап с прицепом, перевозивший коз. Четыре животных погибли, остальные 28 выжили.

Ранее четыре человека погибли, двое пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с внедорожником в Амурской области. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

До этого двое человек погибли после того, как автомобиль упал в реку Сахрай на окраине поселка Усть-Сахрай в Майкопском районе Адыгеи. Всего в машине находилось шесть человек. Четверо из них самостоятельно выбрались на берег.

Кроме того, пассажирка автомобиля Haval погибла в ДТП с двумя машинами на трассе М-4 «Дон» в Узловском районе Тульской области. Также на 214-м километре произошло шесть других аварий при участии 14 машин. По предварительной информации, пострадали шесть человек.