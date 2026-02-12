Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 04:20

Стилист объяснил, как привести в порядок волосы после отпуска на море

Стилист Трефилов: после отпуска на море имеет смысл коротко подстричься

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

После морского отдыха рекомендуется сделать короткую стрижку, чтобы предотвратить сечение концов, заявил NEWS.ru стилист Евгений Трефилов. По его словам, для бережного ухода за волосами следует использовать расчески с натуральным ворсом и легкие кремы.

Если кончики после возвращения из отпуска стали сечься, имеет смысл подстричь их, чтобы остановить процесс ломкости. Небольшая коррекция длины освежит прическу и облегчит дальнейший уход. После этого переходите на более щадящие расчески с широкими зубьями и натуральными ворсинками. Используйте термозащиту перед феном и утюжком, даже если тепловая обработка редкая. Это снизит вред от высокой температуры и поможет сохранить результат масок. Для гладкости можно применять легкие несмываемые кремы или флюиды, — сказал Трефилов.

Он также порекомендовал использовать восстанавливающие маски с белками, керамидами или кератином раз в неделю. По словам стилиста, эти средства заполняют повреждения в структуре волос и возвращают им эластичность. Для экстренного восстановления эксперт посоветовал применять масляные ампулы и сыворотки с аргинином или витаминами.

Принимать душ после заплывов в море — это не прихоть, а необходимость. Так можно смыть с локонов остатки соли и хлорированных частиц. Используйте мягкий бессульфатный шампунь и теплую воду, чтобы не допустить дополнительного пересушивания. Если волосы особенно запутались, добавьте кондиционер прямо в душе и аккуратно распутайте пальцами. После мытья важно не тереть голову полотенцем грубыми движениями. Лучше промокнуть волосы легкими движениями, а затем обернуть мягкой микрофибровой тканью на несколько минут. Это поможет уменьшить ломкость и сохранить естественную влагу в прядях, — добавил Трефилов.

Кроме этого, стилист подчеркнул, что важно соблюдать правильное питание для здоровья волос. По словам эксперта, белок, полезные жиры и витамины способствуют их регенерации, поэтому рекомендуется включать в рацион рыбу, орехи, яйца, зеленые овощи, а также продукты с высоким содержанием железа и цинка.

Ранее трихолог Анжелика Аванесянц заявила, что сон с мокрыми волосами может повредить пряди и вызвать раздражение кожи головы. По ее словам, такая привычка способствует росту и активности грибков.

Читайте также
Синдром уставшего сердца: как распознать эмоциональное истощение в паре
Общество
Синдром уставшего сердца: как распознать эмоциональное истощение в паре
Названы страны с самыми низкими ценами на проживание для туристов
Общество
Названы страны с самыми низкими ценами на проживание для туристов
Стилист оценил идею ввести строгий дресс-код для посетителей театров
Общество
Стилист оценил идею ввести строгий дресс-код для посетителей театров
Стилист раскрыл неожиданный фактор, влияющий на самооценку
Life Style
Стилист раскрыл неожиданный фактор, влияющий на самооценку
Что произойдет с организмом, если есть по одному яйцу в день: неожиданные изменения заметны уже через две недели
Общество
Что произойдет с организмом, если есть по одному яйцу в день: неожиданные изменения заметны уже через две недели
советы
стилисты
красота
здоровье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ударник известной группы скончался в возрасте 72 лет
Психолог ответила, стоит ли дарить партнеру на 14 Февраля интимные подарки
Самоходка ВСУ в Запорожской области сгорела от удара «Ланцета»
Украинские БПЛА повредили здания и магазины в Тамбовской области
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Мичуринск в Тамбовской области
Терапевт дала ценные советы, как избежать дефицита цинка
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 февраля
Какие анализы сдавать мужчинам после 40, как сохранить потенцию навсегда
Орбан предложил альтернативу вступлению Украины в Евросоюз
Астероид-гигант выбрал 14 февраля для свидания с Землей
В ЕС назвали нарушением повторное включение физлица в санкционный список
Стилист объяснил, как привести в порядок волосы после отпуска на море
«Британия колонизирована»: миллиардер раскрыл положение дел в стране
В небе Ярославля начали действовать ограничения
Макрон сказал, когда кончилась эпоха дешевой энергии для Европы
SHOT сообщил, что украинские БПЛА атаковали российскую область
Песков назвал условие для возвращения WhatsApp в Россию
«Чай вдвоем», хейтеры, обида Клявера: как сейчас живет Стас Костюшкин
Онищенко озвучил среднюю продолжительность жизни в России
Названы страны с самыми низкими ценами на проживание для туристов
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.