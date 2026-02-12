Стилист объяснил, как привести в порядок волосы после отпуска на море

После морского отдыха рекомендуется сделать короткую стрижку, чтобы предотвратить сечение концов, заявил NEWS.ru стилист Евгений Трефилов. По его словам, для бережного ухода за волосами следует использовать расчески с натуральным ворсом и легкие кремы.
Если кончики после возвращения из отпуска стали сечься, имеет смысл подстричь их, чтобы остановить процесс ломкости. Небольшая коррекция длины освежит прическу и облегчит дальнейший уход. После этого переходите на более щадящие расчески с широкими зубьями и натуральными ворсинками. Используйте термозащиту перед феном и утюжком, даже если тепловая обработка редкая. Это снизит вред от высокой температуры и поможет сохранить результат масок. Для гладкости можно применять легкие несмываемые кремы или флюиды, — сказал Трефилов.
Он также порекомендовал использовать восстанавливающие маски с белками, керамидами или кератином раз в неделю. По словам стилиста, эти средства заполняют повреждения в структуре волос и возвращают им эластичность. Для экстренного восстановления эксперт посоветовал применять масляные ампулы и сыворотки с аргинином или витаминами.
Принимать душ после заплывов в море — это не прихоть, а необходимость. Так можно смыть с локонов остатки соли и хлорированных частиц. Используйте мягкий бессульфатный шампунь и теплую воду, чтобы не допустить дополнительного пересушивания. Если волосы особенно запутались, добавьте кондиционер прямо в душе и аккуратно распутайте пальцами. После мытья важно не тереть голову полотенцем грубыми движениями. Лучше промокнуть волосы легкими движениями, а затем обернуть мягкой микрофибровой тканью на несколько минут. Это поможет уменьшить ломкость и сохранить естественную влагу в прядях, — добавил Трефилов.
Кроме этого, стилист подчеркнул, что важно соблюдать правильное питание для здоровья волос. По словам эксперта, белок, полезные жиры и витамины способствуют их регенерации, поэтому рекомендуется включать в рацион рыбу, орехи, яйца, зеленые овощи, а также продукты с высоким содержанием железа и цинка.
Ранее трихолог Анжелика Аванесянц заявила, что сон с мокрыми волосами может повредить пряди и вызвать раздражение кожи головы. По ее словам, такая привычка способствует росту и активности грибков.