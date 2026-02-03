Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 11:58

Трихолог предостерегла от привычки спать с мокрыми волосами

Трихолог Аванесянц: сон с мокрыми волосами чреват раздражением кожи головы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сон с мокрыми волосами на постоянной основе может привести к механическому повреждению прядей и раздражению кожи головы, заявила в беседе с «Газетой.Ru» трихолог Анжелика Аванесянц. Кроме того, такая привычка чревата ростом и усилением активности грибковой микрофлоры на коже головы.

Клинические последствия этого процесса могут включать развитие или обострение себорейного дерматита, появление шелушения и зуда, воспалительную реакцию кожи головы и нарушение качества кожного сала. Хроническая влажность в ночное время создает оптимальные условия для дисбаланса микробиома и перехода условно-патогенной флоры в патогенное состояние, — отметила Аванесянц.

Кроме того, как отметила специалист, постоянное испарение влаги с кожи головы ведет к местному переохлаждению и спазму мелких сосудов. В результате ухудшается кровоснабжение волосяных луковиц, что потенциально может замедлить рост волос и ухудшить их состояние.

Ранее трихолог Наталия Жовтан заявила, что генетика определяет базовые параметры роста и состояния волос. По ее словам, такие характеристики, как плотность фолликулов и возраст начала алопеции, предопределены наследственностью.

здоровье
врачи
красота
заболевания
