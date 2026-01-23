Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 16:46

Выставка ИННОПРОМ в четвертый раз подряд стала проектом года

Фото: Пресс-служба ИННОПРОМ
Читайте нас в Дзен

Выставка ИННОПРОМ в четвертый раз подряд была признана проектом года в номинации «Выставки» по итогам премии EFEA AWARDS 2026. Церемония награждения прошла 22 января в рамках торжественного приема XV Евразийского Ивент Форума в Санкт-Петербурге.

Выставка проходит на протяжении более 15 лет, в 2026 году организаторы приняли решение расширить деятельность и выйти за пределы стран СНГ. Первым зарубежным мероприятием станет «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» — оно состоится с 8 по 10 февраля в Эр-Рияде.

Проект позволит установить промышленный диалог между Россией и странами Ближнего Востока. Также в этом году запланировано проведение VI «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Узбекистане и XVI ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Ранее на выставке «Жили-были. Царство русской сказки» в ЦСИ «Винзавод» начала работу интерактивная поп-ап-зона. Она посвящена предстоящей премьере фильма «Сказка о царе Салтане».

выставки
ОАЭ
промышленность
конкурсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американец с болезнью Альцгеймера второй раз женился на супруге
Зеленский увидел в ВСУ фундамент для объединенных сил Европы
В АКОРТ заявили о снижении цен на молоко
Названы даты презентации новых устройств Apple
Экономист допустил снижение курса доллара до рекордно низких значений
После рейда «Здорового Отечества» с рынка в Одинцово выгнали нелегалов
Первая ракетка мира надела платье, посвященное критикующей Россию певице
Блокпост появился около школьного туалета в российском городе
Рособрнадзор назвал условие для отмены ЕГЭ
Куда сходить в Москве в выходные 24–25 января: День студента в столице!
В Госдуме призвали к последовательной отмене ЕГЭ
Критик Шпагин раскрыл, зачем Богомолову пост ректора Школы-студии МХАТ
Цифровая стройка без иллюзий: какие технологии реально работают
Турецкий певец Semicenk впервые выступит в Москве
«Истерические идеи»: член СВОП о предложении Каллас создать спецтрибунал
«Лишить власти»: в Британии пришли в ярость после выходки Зеленского
В МИД Ирана назвали точное число жертв беспорядков
«Полностью эстетик»: Ургант отправился в первый тур по США и Канаде
Названы 10 регионов России, где ожидаются аномальные морозы
В Германии начался процесс над объединением нацистов-сепаратистов
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.