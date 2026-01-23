Выставка ИННОПРОМ в четвертый раз подряд стала проектом года

Выставка ИННОПРОМ в четвертый раз подряд была признана проектом года в номинации «Выставки» по итогам премии EFEA AWARDS 2026. Церемония награждения прошла 22 января в рамках торжественного приема XV Евразийского Ивент Форума в Санкт-Петербурге.

Выставка проходит на протяжении более 15 лет, в 2026 году организаторы приняли решение расширить деятельность и выйти за пределы стран СНГ. Первым зарубежным мероприятием станет «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» — оно состоится с 8 по 10 февраля в Эр-Рияде.

Проект позволит установить промышленный диалог между Россией и странами Ближнего Востока. Также в этом году запланировано проведение VI «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Узбекистане и XVI ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

