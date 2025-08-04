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04 августа 2025 в 18:48

Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой

Продюсер Дворцов: после скандала возлюбленный Дибровой может на ней жениться

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнесмен Роман Товстик может жениться на Полине Дибровой даже после большого публичного скандала, таким мнением поделился с NEWS.ru продюсер Сергей Дворцов. По его словам, такие истории с адюльтером на Рублевке не редкость, к ним привыкли.

Да, будут шептаться за спиной, но так всегда происходит — этот мир так устроен. Если Роман заинтересован в серьезных отношениях с Полиной, он женится на ней несмотря на скандал. Почему бы и нет? — сказал Дворцов.

Продюсер отметил, что такие скандальные истории с адюльтером, когда изменяют с соседом и снимают для этого особняк, на Рублевке не редкость, к ним привыкли, они скорее в порядке вещей. По его словам, Полина Диброва даже может использовать этот скандал на пользу своему бизнесу — Клубу Полины Дибровой, закрытому женскому комьюнити.

Есть инфоповоды, она начнет хайповать, к ней будут ходить новые клиентки, нести свои деньги. Она вполне может остаться в плюсе, — предположил Дворцов.

Ранее блогер Мария Погребняк в своем Telegram-канале резко высказалась о скандале вокруг развода телеведущего Дмитрия Диброва. Она поддержала Елену Товстик — жену бизнесмена Романа, с которым якобы встречалась Полина Диброва. Погребняк заявила, что подобное поведение невозможно оправдать. Подтверждения слухам об измене пока нет.

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