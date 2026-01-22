Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 15:05

Норвежцы считают, что Коростелев будет претендовать на медаль Олимпиады-2026

Норвежский обозреватель Салтведт: Коростелев может побороться за медаль ОИ-2026

Савелий Коростелев Савелий Коростелев Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Российский лыжник Савелий Коростелев будет претендовать на медаль Олимпийских игр 2026 года, заявил в беседе с «ВсеПроСпорт» норвежский обозреватель Ян Петтер Салтведт. Он добавил, что эти Игры дадут основу для будущих успехов Дарьи Непряевой.

У Коростелева есть шанс, пусть и небольшой. Особенно на дистанции 10 км. Кажется, что там борьба за пьедестал вполне открытая. Его шансы повышаются из-за национальных квот — даже для норвежцев они делают мужские гонки интереснее. Медаль Савелия станет сюрпризом, но с учетом его прогресса с декабря, он определенно является X-фактором. Для Непряевой Олимпиада кажется слишком ранней для попадания в топ-6. Она может побороться за «десятку», что даст ей основу для развития в следующем году, — сказал Салтведт.

Ранее Коростелев занял 52-е место в спринте и не смог выйти в четвертьфинал, а в гонке с раздельным стартом финишировал 25-м. Непряева стала 39-й в спринте и также не прошла квалификацию, а в гонке на 10 км стала 20-й. Оба спортсмена получили квоты и выступят на Олимпиаде, которая состоится в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года, во всех дисциплинах — спринте, раздельной гонке, скиатлоне и марафоне.

