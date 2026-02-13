Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 19:36

Норвежский лыжник вошел в высшую лигу по количеству побед на зимних Играх

Норвежец Клебо повторил рекорд Бьорндалена по количеству побед на Олимпиадах

Йоханнес Клебо Йоханнес Клебо Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global look press
Подписывайтесь на нас в MAX

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщили организаторы соревнований. Эта золотая медаль стала для 29-летнего спортсмена уже третьей на Играх-2026 и восьмой в олимпийской карьере, поставив его в число предыдущих рекордсменов.

Прежде на этой Олимпиаде Клебо первенствовал в скиатлоне и личном спринте. Теперь он повторил рекорд зимних Игр по количеству золотых наград, принадлежащий его знаменитым соотечественникам. Восемь раз золото выигрывали лыжники Бьорн Дели и Марит Бьорген, а также биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что даже на идеальной трассе у него не получилось бы побороться с призерами олимпийской гонки с раздельным стартом на 10 километров. Спортсмен, занявший 15-е место, назвал уровень соперников космическим.

До этого итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер добилась отмены временного отстранения через Национальный апелляционный суд. Положительная допинг-проба не помешает ее участию в Олимпийских играх, так как суд признал нарушение непреднамеренным. Спортсменка присоединится к сборной 16 февраля и выступит в эстафете и масс-старте.

Олимпиада
лыжный спорт
золотые медали
Йоханнес Клебо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе узнали позицию США по ядерной безопасности Европы
«Искандеры» рухнули на ТЭЦ в Киеве, ИИ взломал код Нострадамуса: что дальше
Стало известно о переговорах Дмитриева с представителями США
CAS принял решение по апелляции украинского скелетониста Гераскевича
Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Коц раскрыл, почему Европа проиграет в ядерной гонке
В ЦППК рассказали о причинах задержек пригородных поездов
Безруков открестился от «коварных замыслов по захвату» Школы-студии МХАТ
Норвежский лыжник вошел в высшую лигу по количеству побед на зимних Играх
Железная гарантия: как полный цикл решает проблему качества в индустрии
Напавшего на пассажиров московского метро «достали» из Черногории
У экс-замглавы Краснодарского края могут изъять имущество на большую сумму
Сын-расчленитель и стрельба в колледже: главные ЧП недели
В Европе призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности
Смертельно опасные «ледяные качели» Байкала сняли на видео
Товстик обвинила мужа в срыве развода из-за морального давления
Известная горнолыжница переписала историю спорта
Глыба льда искалечила ребенка в Подмосковье
Россиянин протаранил заправку на горящем автомобиле, пытаясь убить человека
Москвичам рассказали о погоде на масленичной неделе
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.