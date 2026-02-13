Норвежский лыжник вошел в высшую лигу по количеству побед на зимних Играх Норвежец Клебо повторил рекорд Бьорндалена по количеству побед на Олимпиадах

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщили организаторы соревнований. Эта золотая медаль стала для 29-летнего спортсмена уже третьей на Играх-2026 и восьмой в олимпийской карьере, поставив его в число предыдущих рекордсменов.

Прежде на этой Олимпиаде Клебо первенствовал в скиатлоне и личном спринте. Теперь он повторил рекорд зимних Игр по количеству золотых наград, принадлежащий его знаменитым соотечественникам. Восемь раз золото выигрывали лыжники Бьорн Дели и Марит Бьорген, а также биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что даже на идеальной трассе у него не получилось бы побороться с призерами олимпийской гонки с раздельным стартом на 10 километров. Спортсмен, занявший 15-е место, назвал уровень соперников космическим.

До этого итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер добилась отмены временного отстранения через Национальный апелляционный суд. Положительная допинг-проба не помешает ее участию в Олимпийских играх, так как суд признал нарушение непреднамеренным. Спортсменка присоединится к сборной 16 февраля и выступит в эстафете и масс-старте.