Названо имя победителя в скиатлоне на Олимпийских играх Норвежский лыжник Клебо завоевал золото в скиатлоне на Олимпиаде

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал свою шестую золотую олимпийскую медаль, победив в скиатлоне на Играх. Этот результат позволил ему занять второе место в истории по числу золотых наград среди лыжников, обойдя соотечественника Томаса Альсгорда.

Абсолютным рекордсменом среди мужчин остается другой норвежец Бьорн Дэли с восемью медалями высшего достоинства. У женщин первое место также занимает представительница Норвегии Марит Бьерген (восемь золотых), а за ней следуют россиянки Любовь Егорова (шесть) и Лариса Лазутина (пять).

Ранее стало известно, что сборная Италии разделила лидерство в медальном зачете после первого дня зимних Олимпийских игр 2026 года. По итогам 7 февраля, когда было разыграно пять комплектов наград, хозяева соревнований, а также команды Норвегии и Японии имеют в активе по одной медали каждого достоинства, что позволило этим трем странам возглавить общий командный рейтинг.

Кроме того, итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступил на Олимпийских играх с изображением российского флага на своем снаряжении. Флаги других стран, принимавших предыдущие Игры, в которых он участвовал, также были представлены на его шлеме и доске.