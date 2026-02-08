Определен победитель медального зачета после первого дня Олимпиады Сборная Италии заняла первое место в медальном зачете после первого дня ОИ-2026

Сборная Италии делит первое место в медальном зачете после первого соревновательного дня зимних Олимпийских игр 2026 года. Хозяева Игр имеют в активе по одной медали каждого достоинства, такой же результат показали команды Норвегии и Японии.

За 7 февраля было разыграно пять комплектов наград. Три сборные — Италия, Норвегия и Япония — набрали идентичный результат: золото, серебро и бронза. Это позволило им возглавить общий командный зачет.

На четвертом месте расположилась сборная Швеции, в копилке которой золотая и серебряная медали. Пятую позицию занимает Швейцария с одной золотой наградой. Также свои первые медали — бронзовые — завоевали спортсмены из Канады, Китая и Словении.

Зимние Олимпийские игры 2026 года официально стартовали с церемонии открытия в Милане 6 февраля. Соревнования продлятся до 22 февраля. В Играх принимают участие 13 российских спортсменов, однако Международный олимпийский комитет не допустил их до участия в церемонии открытия.

Российский фигурист Петр Гуменник ранее изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на предстоящих Олимпийских играх. Вместо первоначально выбранной композиции он будет кататься под композицию Waltz 1805 Эдгара Акопяна, следует из информации на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).