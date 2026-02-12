В Польше испугались одного решения Макрона по России Le Monde: планы Макрона поговорить с Путиным тревожат Польшу

Польша обеспокоена намерением президента Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с Россией, но не выступает с открытой критикой этой инициативы, сообщает газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник. По словам собеседника издания, в Варшаве считают, что время для переговоров с главой РФ Владимиром Путиным еще не наступило.

В Польше шаг, сделанный обитателем Елисейского дворца, даже вызывает беспокойство. <...> Мы не будем критиковать инициативы Эммануэля Макрона, но наша позиция заключается в том, что надо подождать, — говорится в материале.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что заявленное намерение Макрона провести телефонный разговор с Путиным дальше слов не продвинулось. Дипломат подчеркнула, что российская сторона никогда не избегала контактов с Парижем, тогда как именно Франция довела двусторонние связи до полного разрыва.

Кроме того, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев предположил, что президент Франции пытается восстановить диалог с Россией ради возвращения Европе политической самостоятельности и укрепления региональной безопасности. По оценке эксперта, недавние инициативы Парижа, в том числе контакты на высшем уровне, свидетельствуют о стремлении выстроить независимый от США канал взаимодействия с Москвой.