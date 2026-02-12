«Папочка не защитит»: в ГД ответили на угрозы Рютте из-за Прибалтики Депутат Журавлев: Россия не боится угроз генсека НАТО из-за Прибалтики

Угрозы НАТО не внушают России страха, поскольку всем уже ясно, что США больше не придут на помощь европейским странам Альянса, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал слова генсека блока Марка Рютте об ответе на возможную блокировку Россией Сувалкского коридора.

Они могут обсуждать все, что угодно, пугать Россией на ночь своих детей, но ведь всем уже становится ясно, что Соединенные Штаты больше не придут на помощь. Поэтому все эти гавканья ровным счетом ничего не стоят, — сказал Журавлев.

Политик подчеркнул: если России понадобится, чтобы через Сувалкский коридор — через Литву и Польшу — шли грузы в Калининград, так и будет.

И никакой папочка из Вашингтона Шпротландию не защитит. Надо с Россией нормально, по-человечески, договариваться, и лишь это может стать гарантией того, что никто на них не нападет, — подытожил депутат.

Ранее Рютте заявил, что ответ Североатлантического альянса на возможную блокаду Сувалкского коридора будет разрушительным. По его словам, объединение жестко отреагирует на гипотетические действия России в регионе.