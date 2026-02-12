Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 18:38

«Папочка не защитит»: в ГД ответили на угрозы Рютте из-за Прибалтики

Депутат Журавлев: Россия не боится угроз генсека НАТО из-за Прибалтики

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Угрозы НАТО не внушают России страха, поскольку всем уже ясно, что США больше не придут на помощь европейским странам Альянса, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал слова генсека блока Марка Рютте об ответе на возможную блокировку Россией Сувалкского коридора.

Они могут обсуждать все, что угодно, пугать Россией на ночь своих детей, но ведь всем уже становится ясно, что Соединенные Штаты больше не придут на помощь. Поэтому все эти гавканья ровным счетом ничего не стоят, — сказал Журавлев.

Политик подчеркнул: если России понадобится, чтобы через Сувалкский коридор — через Литву и Польшу — шли грузы в Калининград, так и будет.

И никакой папочка из Вашингтона Шпротландию не защитит. Надо с Россией нормально, по-человечески, договариваться, и лишь это может стать гарантией того, что никто на них не нападет, — подытожил депутат.

Ранее Рютте заявил, что ответ Североатлантического альянса на возможную блокаду Сувалкского коридора будет разрушительным. По его словам, объединение жестко отреагирует на гипотетические действия России в регионе.

Госдума
Прибалтика
НАТО
Марк Рютте
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, как Запад готовится к реваншу
Российская лыжница рассказала о беспощадной трассе на Олимпиаде
Пожар в конюшне под Екатеринбургом обернулся страшной трагедией
Члены НАТО запустили масштабный проект по развитию дальнобойного оружия
Уход из «Универа», третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов
Собянин анонсировал масштабный рекорд столичной подземки
Авиагигант столкнулся с серьезными проблемами из-за «бунта» пилотов
Львова-Белова поблагодарила первую леди США за внимание к детям
«Опередил всех на 15 лет»: как «русский» фигурист Малинин блистает на ОИ
Устроившего бойню в анапском техникуме подростка отправили за решетку
«Не нищенская»: какие зарплаты чиновники в России получают на самом деле
«Все время на качелях»: Шуров о болезни дочери Даны Борисовой
От реагирования к прогнозированию: как данные меняют управление топливом
Астрономы впервые увидели «сломанную» комету
Журналисты из Италии объявили забастовку из-за скандала на открытии Игр
«Доказательство нацизма»: депутат о запрете русской литературы на Украине
Фицо посоветовал властям Нидерландов покурить после критики Словакии
Ветеранам СВО рассказали, как можно стать предпринимателем с новой льготой
Умерла актриса из «Интернов» и «Папиных дочек»
В российских магазинах появилась косметика со вкусом блинов с красной икрой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.