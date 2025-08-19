Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Машинист-мачо из московской подземки рассказал, как держать себя в форме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Машинист электродепо «Фили» московского метрополитена — сорокалетний Кирилл Максимов благодаря брутальной внешности стал звездой соцсетей, сообщает «Вечерняя Москва». В интервью изданию он рассказал, что для работника подземки важно хорошее здоровье и посоветовал коллегам заниматься спортом.

Непременно занимайтесь спортом! Хотя бы понемногу, но каждый день! И кто бы что ни говорил, выбирайте свое направление, дисциплину в физкультуре и спорте, — заявил Максимов.

Максимов пробовал себя в разных сферах: был стилистом, строителем, художником и даже решил освоить искусство татуировщика. Но сейчас он «бьет» тату только близким.

Ранее фитнес-эксперт Эдуард Каневский заявил, что занятия спортом после 40 лет без специальной подготовки и прохождения базовой диспансеризации чреваты серьезными травмами. Он отметил, что с возрастом организм человека медленнее адаптируется к любым нагрузкам.

машинисты
метрополитен
Москва
Россия
