Нарколог напомнил о смертельной опасности алкоголя Нарколог Холдин: алкоголь может привести к смертельно опасному циррозу

Алкоголь может привести к смертельно опасному циррозу, предупредил врач — психиатр-нароколог внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что спиртное повышает нагрузку на сердечную мышцу.

Из-за того, что повышается нагрузка на сердечную мышцу, начинаются скачки давления, а в главном фильтре организма — печени — алкоголь может спровоцировать жировое перерождение клеток, что чревато смертельно опасным заболеванием — циррозом. Страдает и нервная система: ухудшается сон, снижается способность к концентрации внимания и усиливается тревога, — пояснил нарколог.

Он обратил внимание, что алкоголь разрушает гормональную систему. Так, по словам Холдина, спиртное снижает уровень тестостерона, из-за чего уменьшается половое влечение.

Врач-гатсроэнетролог Юлия Сластен ранее рассказала, что цирроз печени может развиться даже у тех, кто не злоупотребляет алкоголем. По ее словам, вирусные гепатиты и аутоиммунные заболевания также могут стать причиной заболевания.