21 января 2026 в 08:05

Музкритик назвал дуэты, способные стать нонсенсом российской сцены

Музкритик Бабичев заявил, что интересно было бы услышать дуэт Кадышевой и SHAMAN

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что было бы интересно услышать совместный трек заслуженного артиста РФ SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. В беседе с NEWS.ru он отметил, что подобная коллаборация между артистами из совершенно разных жанров и поколений может произвести «эффект разорвавшейся бомбы». Он отметил, что нечто подобное было во времена совместных песен артистов Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко.

Выхлоп от дуэта должен быть сродни успеху Моисеева и Гурченко — абсолютно несочетаемые персоны объединились с классным материалом. Этот дуэт продавался настолько хорошо, что после «Петербург-Ленинград» решили записать еще «Ненавижу». Чтобы произошел эффект разорвавшейся бомбы, прямо сейчас должны совместно записаться музыкант Филипп Киркоров и певица Алла Пугачева. Сквозь годы. Кадышева не очень заинтересована в дуэте с кем-либо. С одной стороны, может быть, она правильно делает, что не продает трендовость, чтобы это было выгодно только ей. Но если так, то было бы интересно послушать ее и SHAMAN, или Кадышеву и певицу Татьяну Буланову. Они сильно завирусились в прошлом году, — высказался Бабичев.

Ранее сообщалось, что предстоящий концерт Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» в Краснодаре обещает стать одним из самых кассовых событий января. Выступление, запланированное на 29 января, может принести организаторам более 35 млн рублей выручки.

SHAMAN
Надежда Кадышева
Филипп Киркоров
Алла Пугачева
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
