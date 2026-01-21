Музкритик назвал дуэты, способные стать нонсенсом российской сцены

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что было бы интересно услышать совместный трек заслуженного артиста РФ SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. В беседе с NEWS.ru он отметил, что подобная коллаборация между артистами из совершенно разных жанров и поколений может произвести «эффект разорвавшейся бомбы». Он отметил, что нечто подобное было во времена совместных песен артистов Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко.

Выхлоп от дуэта должен быть сродни успеху Моисеева и Гурченко — абсолютно несочетаемые персоны объединились с классным материалом. Этот дуэт продавался настолько хорошо, что после «Петербург-Ленинград» решили записать еще «Ненавижу». Чтобы произошел эффект разорвавшейся бомбы, прямо сейчас должны совместно записаться музыкант Филипп Киркоров и певица Алла Пугачева. Сквозь годы. Кадышева не очень заинтересована в дуэте с кем-либо. С одной стороны, может быть, она правильно делает, что не продает трендовость, чтобы это было выгодно только ей. Но если так, то было бы интересно послушать ее и SHAMAN, или Кадышеву и певицу Татьяну Буланову. Они сильно завирусились в прошлом году, — высказался Бабичев.

Ранее сообщалось, что предстоящий концерт Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» в Краснодаре обещает стать одним из самых кассовых событий января. Выступление, запланированное на 29 января, может принести организаторам более 35 млн рублей выручки.