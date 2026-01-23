Российским студентам могут поднять стипендию

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о повышении стипендий для студентов-очников. Автор инициативы, лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов, предлагает установить минимальный размер выплаты на уровне прожиточного минимума по РФ, который превышает 18,9 тыс. рублей, пишет РИА Новости.

Соответствующий документ будет внесен на рассмотрение в пятницу. Миронов отметил, что такое повышение позволит создать более справедливую и предсказуемую систему поддержки студентов. Он констатировал, что большинство учащихся вынуждены совмещать учебу с работой.

Точнее, работу с учебой, потому что заработок у многих в приоритете. Большую часть свободного времени они трудятся в магазинах, офисах, курьерами. Многие начинают учиться незадолго до сдачи сессии, и поэтому уровень знаний соответствующий, — указал депутат.

Лидер «Справедливой России» также считает необходимым ввести ежегодную индексацию стипендий. Инициатива направлена на улучшение материального положения студентов.

Ранее сообщалось, что прием в аспирантуру на бюджетные места в российских вузах и научных организациях в 2026 году составит 18,2 тыс. человек, что на 400 мест больше показателя 2025 года. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что в рамках новой модели системы высшего образования аспирантура будет выделена в самостоятельный уровень профессионального образования.