13 февраля 2026 в 12:16

Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании

Студентка ВШЭ получает стипендии нескольких вузов и учит заработку других

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
21-летняя студентка Высшей школы экономики разработала легальную схему получения стипендий сразу из нескольких вузов и создала на этом платный курс, сообщает Telegram-канал «112». Девушка обнаружила, что российское законодательство позволяет одновременно учиться на бюджете в разных университетах до получения первого диплома.

Студентка составила гайд с инструкцией по поступлению в несколько вузов и охоте за самыми высокими стипендиями. Она также предоставила подписчикам список из примерно 100 университетов с наиболее щедрыми выплатами. В прошлом году девушка поступила в два вуза и сейчас получает около 50 тыс. рублей в месяц.

Сейчас студентка планирует расширять свою стратегию и подавать заявления в приемные комиссии новых учебных заведений. Она намерена применить собственную методику к вузам из топа самых высоких стипендий.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о единых правилах распределения мест в общежитиях для студенческих семей. По словам автора документа, Артема Метелева, студенты с детьми или состоящие в браке получат приоритетное право на отдельное жилье. Инициатива также позволит вузам выселять «мертвые души».

