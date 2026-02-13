Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании

21-летняя студентка Высшей школы экономики разработала легальную схему получения стипендий сразу из нескольких вузов и создала на этом платный курс, сообщает Telegram-канал «112». Девушка обнаружила, что российское законодательство позволяет одновременно учиться на бюджете в разных университетах до получения первого диплома.

Студентка составила гайд с инструкцией по поступлению в несколько вузов и охоте за самыми высокими стипендиями. Она также предоставила подписчикам список из примерно 100 университетов с наиболее щедрыми выплатами. В прошлом году девушка поступила в два вуза и сейчас получает около 50 тыс. рублей в месяц.

Сейчас студентка планирует расширять свою стратегию и подавать заявления в приемные комиссии новых учебных заведений. Она намерена применить собственную методику к вузам из топа самых высоких стипендий.

