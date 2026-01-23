Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 06:30

Раскрыта неожиданная опасность популярного напитка с шариками тапиоки

Нутрициолог Чаевская: бабл-ти может вызывать диабет и ожирение

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Набравший популярность бабл-ти может привести к развитию диабета и ожирения, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. По ее словам, напиток вреден из-за высокого содержания сахара и калорий, что при регулярном потреблении может нанести вред здоровью.

Бабл-ти — популярный напиток, который любят во многих странах. Он состоит из сладкого чая, молока и жевательных шариков из тапиоки. Несмотря на свою привлекательность и вкус, частое употребление этого напитка может вызвать проблемы со здоровьем. Основная опасность связана с высоким содержанием сахара и калорий в бабл-ти. Регулярное потребление большого количества сахара способствует развитию ожирения, диабета и проблем с сердечно-сосудистой системой, — предупредила Чаевская.

Она подчеркнула, что шарики тапиоки не являются особенно питательными, но содержат много крахмала и могут вызывать проблемы с пищеварением при избыточном потреблении. По словам специалиста, безопасная норма потребления бабл-ти составляет не более одного-двух стаканов в неделю.

Что касается отказа почек, то прямой связи между бабл-ти и почечной недостаточностью нет. Однако избыточное потребление сахара и продуктов с высоким гликемическим индексом может косвенно повлиять на здоровье почек, особенно у людей с уже существующими заболеваниями, — резюмировала Чаевская.

Ранее гастроэнтеролог Никита Харлов предупредил о риске образования безоара в желудке при чрезмерном употреблении бабл-ти. По его словам, это представляет собой плотное образование из непереваренных и частично переваренных пищевых частиц.

