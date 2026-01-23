Угроза Украине, травля, гражданство РФ и США: как живет Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская в возрасте 71 года продолжает активно выступать на сцене. Почему ее хотят признать угрозой нацбезопасности Украины, что известно о ее отношениях с дочерью, получении гражданства РФ и травле в сети из-за этого?

Как Успенская «угрожает» нацбезопасности Украины

Любовь Успенская может попасть в официальный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Соответствующее решение подготовил Национальный совет страны по вопросам телевидения и радиовещания. Ведомство направило запрос в Министерство культуры Украины.

Причиной таких действий стали якобы публичные выступления и поступки артистки. В частности, ее визиты в Крым, а также в ДНР и ЛНР вызвали недовольство. Кроме того, основанием стало ее участие в проекте композитора Игоря Матвиенко по сбору средств для восстановления культурных объектов в Курской области.

«Решение принято по результатам официального мониторинга и анализа материалов медиа и социальных сетей из открытых источников», — указано на сайте украинского ведомства.

Если Минкультуры удовлетворит запрос, имя певицы будет внесено в соответствующий перечень. Эта мера может повлечь за собой запрет на въезд в страну и ограничение трансляции ее творчества на территории Украины.

Известно, что Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве и до переезда за границу в 1978 жила и обучалась там.

Что Успенская говорила о спецоперации

Любовь Успенская поддерживает проведение спецоперации и выступает с концертами перед военнослужащими в Донбассе.

«Меня обвиняют, что я украинка, а люблю Россию и поддерживаю. Я верю в эту страну. Я верю в то, что Россия хочет мира. Нас хотят запутать, нас хотят уничтожить. Но этого ни у кого не получится», — говорила она.

В 1978 году Успенская эмигрировала с Украины в Италию, позднее перебралась в США и начала выступать в ресторанах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. В Штатах певица прожила более 20 лет, она имеет американское гражданство.

Только в конце апреля 1993-го она впервые приехала в Россию. В марте 2024 года получила гражданство РФ. Исполнительница отмечала, что, несмотря на имеющуюся возможность уехать в США, она будет жить в РФ «до победы».

Какие отношения у Успенской с дочерью

Недавно певица рассказала, что пережила травлю в Сети из-за скандала с дочерью Татьяной Плаксиной. Она призналась, что в прошлом у них в семье были постоянные разногласия и в какой-то момент личные отношения стали объектом публичных обсуждений.

«У нас с Таней были разногласия и постоянные скандалы. Это начало выходить за пределы нашего дома. И журналисты сразу стали об этом писать, что, конечно, вызвало нездоровый интерес у публики, которая начала обсуждать мои взаимоотношения с Таней. Меня обвиняли во всем и унижали, называя плохой матерью и так далее», — рассказала Успенская.

Певица призналась, что неоднократно становилась жертвой интернет-травли. По ее словам, после получения российского гражданства жители Украины начали массово оскорблять ее в Сети. Однако артистка сохраняет спокойствие и старается не реагировать на негативные комментарии.

Успенская конфликтовала с дочерью, в том числе из-за того, что Татьяна употребляла запрещенные вещества. Сейчас они наладили общение и вместе выступают на концертах.

«Никто не знает, что я пережила, когда с Таней случилась беда, сколько ее выздоровление стоило мне сил, денег и нервов. Когда я вернула дочь в Россию, то очень серьезно подошла к ее лечению, восстановлению, реабилитации. Таня пережила страшную аварию, находилась в депрессии, ее поймали негодяи и едва не свели с ума. На прямых эфирах подливали ей наркотики», — делилась артистка.

В сентябре Успенская призналась, что стала инициатором разрыва отношений дочери с ее женихом — бизнесменом Никитой Плотниковым.

«Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ни на что. Я видела, что он ей вроде как нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала „до свидания“ и просто показала ему на дверь», — заявила она.

