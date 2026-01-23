Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Киев увидел в Успенской угрозу нацбезопасности

Успенскую могут признать угрозой нацбезопасности Украины за ее позицию по СВО

Любовь Успенская
Российская эстрадная певица Любовь Успенская может попасть в официальный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Соответствующее решение подготовил Национальный совет страны по вопросам телевидения и радиовещания. Ведомство направило запрос в Министерство культуры Украины.

Основанием для такого шага стали якобы публичные действия и высказывания артистки. Ключевыми претензиями к Успенской названы ее посещение Крыма, а также территорий ДНР и ЛНР. Кроме того, поводом стало ее участие в поддержке инициативы композитора Игоря Матвиенко по сбору средств на восстановление объектов культурного наследия в Курской области.

Решение принято по результатам официального мониторинга и анализа материалов медиа и социальных сетей из открытых источников, — указано на сайте украинского ведомства.

Если Минкультуры удовлетворит запрос, имя певицы будет внесено в соответствующий перечень. Эта мера может повлечь за собой запрет на въезд в страну и ограничение трансляции ее творчества на территории Украины.

Ранее американский журналист Кристофер Хелали порадовался, что его добавили в «расстрельный» список Украины. По его словам, быть включенным в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» — это честь. В него вносят тех, кто борется с «отравляющей умы бандеровской и неонацистской идеологией».

