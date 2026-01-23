Работа на WB, эмиграция: чем сейчас занимаются звезды «Даешь молодежь!»

Российский актер, звезда сериала «Даешь молодежь!» Аслан Бижоев был замечен за работой в московском пункте выдачи Wildberries. Что об этом известно, как сейчас живут его коллеги по скетч-шоу?

Бижоев помогает жене на Wildberries

Аслан Бижоев, известный как комедийный актер театра и кино, завоевал популярность благодаря своим ярким ролям Кекса, сержанта Омарова и гота Черепа в проекте «Даешь молодежь!». В настоящее время он чаще всего снимается во второстепенных ролях в таких картинах, как «Папа на вырост» и «Понаехали». Помимо актерской деятельности, Бижоев занимается и другими проектами. Он основал собственную линию одежды, которая отличается оригинальным и креативным дизайном.

Недавно один из посетителей московского ПВЗ Wildberries опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ролик с артистом, где тот выдает покупателям товары. Информацию позже прокомментировал сам Бижоев.

«Всем доброго дня, дорогие друзья и недруги! Хочу сказать всем спасибо за внимание к моей скромной персоне. У меня все хорошо, так же продолжаю работать в кино, воспитываю детей, счастлив в браке. Всем, кому интересно, расскажу: это мой ПВЗ, вернее, я открыл его для жены. В дни, когда у меня есть свободное время, с удовольствием помогаю в семейном деле», — пояснил артист.

Бурковский эмигрировал в США, Башкатов растит четверых детей

Андрей Бурковский воплощал разнообразные роли в шоу «Даешь молодежь!». Среди его персонажей были гопник Ржавый, молодой отец Валера и модель Данила Фокс.

В 2012 году Бурковский, как и его коллега Михаил Башкатов, получил роль в телесериале «Кухня». Другими значимыми проектами для него стали сериалы «Звоните ДиКаприо!» и «Медиатор». Помимо этого, Бурковский участвовал в постановках МХТ имени Чехова и появлялся на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

В 2008 году артист связал свою жизнь с женщиной по имени Ольга. В марте 2011 года у них появился сын Максим, а в июне 2013 года — дочь Алиса.

С началом спецоперации Андрей Бурковский вместе с семьей уехал из России. Сначала он не делился своим местоположением, но позже в его соцсетях начали появляться снимки из США. Сейчас он продолжает заниматься творчеством там.

Михаил Башкатов исполнил роли Укропа, Башки, гламурного Германа и многих других персонажей, известных даже тем, кто не смотрел «Даешь молодежь!».

Михаил также снялся в «Папиных дочках», «Кухне» и других фильмах и сериалах. Он попробовал себя в озвучивании мультфильмов и выступил в роли телеведущего на различных каналах, включая «Пятницу» и «Спас».

Михаил Башкатов женат: у него и его избранницы Екатерины трое сыновей и дочка.

Башкатов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях, снимается в кино и появляется в различных шоу.

Сальников занимается режиссурой

Егор Сальников стал частью команды «Даешь молодежь!», уже обладая опытом в актерском мастерстве. С 2015 года он активно занимается режиссурой.

Его работы, такие как «Течет речка, через речку мост» и «Америка изнутри», получили признание как среди зрителей, так и среди критиков. Также Сальников является членом Союза писателей России.

В 2019 году Егор вступил в брак с Дарьей Ротькиной, которая работает в детском саду.

Сейчас артист продолжает творческую деятельность как актер, режиссер, сценарист и продюсер.

Крегжде стала заслуженной артисткой, Зыкова уехала из РФ

Евгения Крегжде, в отличие от многих других участников «Даешь молодежь!», на момент съемок уже имела значительный актерский опыт. После завершения работы над этим проектом ее можно было увидеть в таких картинах, как «Географ глобус пропил» и «Псих». За долгие годы своей деятельности в театре Евгения была награждена званием заслуженной артистки России.

Участие в телешоу «Даешь молодежь!» стало поворотным моментом в карьере Маруси Зыковой. После этого она снялась в таких фильмах и сериалах, как «Любовь-морковь-3», «Лондонград», «О чем еще говорят мужчины», «Беспринципные» и «Охотница». В большинстве этих проектов она исполняла главные роли, что способствовало дальнейшему росту ее популярности и профессионального мастерства.

С 2016 года звезда состоит в отношениях с актером Евгением Морозовым, с которым она познакомилась на съемках сериала «Лондонград». Судя по социальным сетям актрисы, они с Евгением давно проживают за границей.

Каширина, Паршута и Хилькевич продолжают сниматься

Во время съемок популярного шоу актрисе Анжелике Кашириной, окончившей театральный институт, было всего 23 года. Многие зрители помнят ее как Анжелику из популярного комедийного сериала. Другие ассоциируют ее с Марианной из сериала «Медиум» или Аллой Жаровой из сериала «Спасская». За свою карьеру Каширина приняла участие более чем в 30 проектах, в которых исполнила разнообразные роли.

В 2010 году Юлия Паршута, известная певица и модель, получила приглашение на съемки в «Даешь молодежь!». Это стало началом ее актерской карьеры. В основном ей доставались второстепенные роли. Но новая волна популярности пришла к ней после участия в пародийных шоу, таких как «Один в один». Благодаря этому ее певческий талант был по-новому оценен зрителями и критиками.

Анна Хилькевич, помимо «Универа» и «Барвихи», также известна своим участием в создании скетчей «Даешь молодежь». Первые два проекта лишь укрепили ее популярность. На сегодняшний день Анна является признанной актрисой. Она состоит во втором браке и воспитывает троих детей.

Читайте также:

Кандидат на «Оскар», орденоносец: чем известен российский режиссер Бронзит

Карьера, алкоголизм и депрессия, поддержка СВО: как живет Дмитрий Харатьян

Извинения перед украинцами, смерть мужа, Лепс: как живет Тина Кароль