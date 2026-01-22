Звезду «Даешь молодежь!» заметили за выдачей товаров в ПВЗ

Российский актер, звезда сериала «Даешь молодежь!» Аслан Бижоев был замечен за работой в московском пункте выдачи «Вайлдберриз», передает «СтарХит». Посетитель опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ролик с артистом, на котором тот выдает покупателям товары. Информацию позже прокомментировал сам Бижоев.

Всем доброго дня, дорогие друзья и недруги! Хочу сказать всем спасибо за внимание к моей скромной персоне. У меня все хорошо, так же продолжаю работать в кино, воспитываю детей, счастлив в браке. Всем, кому интересно расскажу, это мой ПВЗ, вернее, я открыл его для жены. В дни, когда у меня есть свободное время, с удовольствием помогаю в семейном деле, — пояснил артист в Instagram.

Тем временем стало известно, что врач и телеведущая Елена Малышева получила порез во время съемок программы «Жить здорово!». Она травмировалась скальпелем во время записи эфира, посвященного удалению бородавок.

До этого дочь Дмитрия Маликова Стефания опубликовала архивное видео с прошлогоднего дня рождения, на котором у нее загорелись волосы при задувании свечей на торте. Пламя быстро сбили гости, а сама девушка восприняла инцидент как символ нового этапа в жизни.